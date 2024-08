Óscar Rubiera, premio "Aurora" honorífico: "Es un orgullo que Candás sea la capital del teatro asturiano"

"Es un orgullo que Candás esté considerada la capital del teatro costumbrista asturiano". Son palabras del actor, ya retirado, Óscar Rubiera, primer director que tuvo la compañía "Xana", de Perlora (Carreño) hasta 1997, año en que se jubiló. Mañana viernes recibirá el galardón honorífico "Aurora Sánchez" durante la gala de los premios que tendrá lugar en el teatro Prendes, de Candás. "Es un orgullo identificar Candás con el teatro costumbrista y también porque formamos parte de la fundación de este Salón", explica Rubiera.

El Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUUEVA ESPAÑA, cumplió este año su XXXIV ediciones y se ha consolidado como una cita imprescindible para los incondicionales y los aficionados a este género. Lejos queda aquella primera edición del Salón que contó con cuatro compañías que representaron sus obras durante los cuatro viernes de un mes de abril. Actuaron la Compañía Asturiana de Comedias, de Gijón; el grupo de teatro "El Hórreo", de Barcia (Valdés); el grupo "Pico de Faro", de Tapia de Casariego y el Grupo Cultural "Xana", de Perlora (Carreño). "Ellos nos han mostrado el camino y les tenemos que estar agradecidos", aseguró Alain Fernández, director del Teatro Prendes y pieza fundamental para la consolidación del Salón. "Por eso este año queremos agradecer y reconocer la dedicación y entrega de Óscar Rubiera", añadió Fernández.

"No contaba con este ‘Aurora’ honorífico porque llevo años desvinculado, pero estoy muy contento", decía Rubiera, quien reconoce que cuando lo recoja el viernes se acordará de "aquellos inicios en el teatro que hicimos en el grupo".

Rubiera fue director de la sección de teatro del Grupo Cultural "Xana" durante casi dos décadas. "Un cargo que desarrolló con gran talento, cuidando hasta el mínimo detalle la puesta en escena", destaca Alain Fernández. Y fue, además, un actor carismático en la representación de los distintos personajes a los que dio vida en el teatro costumbrista. Hasta tuvo una incursión en el cine ya que Rubiera participó como actor en la película "El vivo retrato" que estrenó Mario Menéndez en 1986. "Recuerdo rodar en un hotel de Avilés y me gustó la experiencia", recuerda Rubiera. La película fue coprotagonizada por el cantautor Luis Eduardo Aute y Victoria Vera y se reestrenó en 2002 gracias a la Filmoteca de Asturias y a un cinéfilo, José Manuel Braña, que se empeñó en recuperar la cinta de Menéndez.

Para Óscar Rubiera la interpretación y más concretamente el teatro ha sido más que una afición. "Empezamos a montar obras de teatro en las antiguas escuelas de Perlora, donde hicimos una primera representación, y valoro mucho que ‘Xana’ continúe su trayectoria", cuenta Rubiera aludiendo a esos inicios del grupo. También recuerda cómo Braulio Suárez, el fundador de "Xana", le propuso la idea de montar la sección de teatro. "Yo había actuado alguna vez en Candás, como aficionado, con mi amigo Alfredo Menéndez y de ahí salió una iniciativa que actualmente continúa", explica.

No considera que haya tenido dificultades en su tarea como director teatral y destaca la cantidad de representaciones que realizaron por toda Asturias. "Tengo el recuerdo de actuar en Villapedre, en Navia, donde en 1984 me hicieron socio de honor", rememora Rubiera, quien también hace mención a una actuación en Suiza. Rubiera destaca que "aún hay actores y actrices que siguen desde la fundación del grupo" a la vez que valora la regeneración del grupo con la incorporación de menores a los que les gusta actuar. "Me quedé gratamente sorprendido de la cantidad de gente joven que hay ahora", destaca Rubiera quien insiste en que se alegra "de que esto marche, que la gente se renueve, lo que supone que van triunfando fuertemente".

Óscar Rubiera estuvo como director en "Xana" hasta 1997, cuando toma las riendas Rosa Ana Muñoz. "Me jubilé y Rosa Ana estaba estudiando Arte Dramático por lo que era la mejor ocasión para que ella asumiera la dirección", comenta. Mañana viernes los recuerdos se volverán a dar darán cita en el teatro Prendes cuando recoja el "Aurora" de honor.