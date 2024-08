De Washington a Faedo por inspiración, nueve autores americanos realizan en el pueblo quirosano su primera residencia literaria en Europa

Entre la ciudad norteamericana de Seattle y Asturias hay veinte horas de avión, unos 8.200 kilómetros de distancia que no son nada si lo que mueve al viajero es una gran experiencia. Como la que vivieron varios escritores hispanohablantes que hicieron ese viaje para alojarse en el pueblo quirosano de Faedo. Nueve escritores residentes en la ciudad del estado de Washington a los que les correspondió inaugurar la primera "residencia de escritura" en Europa, una cita que tuvo un día grande como fue el I Encuentro literario internacional entre escritores del grupo "Seattle Escribe" y autores locales quirosanos.

La lectura de textos en el encuentro de escritores. | R. F. O.

Al encuentro, que tuvo lugar en el hotel de Faedo Fuentes de Lucía, regentado por la norteamericana Judit Colaneri y el vallisoletano Juan Carlos Fuentes, acudieron una treintena de personas dispuestas a acercar las letras locales y las de allende de los mares.

"Seattle Escribe" se presenta como "el mayor grupo de escritores hispanohablantes del noroeste de Estados Unidos". El grupo literario lo fundaron hace diez años varios autores procedentes de diversos países de habla hispana y residentes en la zona. Su filosofía de funcionamiento, según cuenta la escritora María Lourdes Victoria, una de las fundadoras y coordinadora del grupo llegado a Quirós, es "el apoyo a nuevos autores; buscamos fomentar la creatividad y el desarrollo de la literatura en español".

Ya en Quirós los autores combinaron senderismo, visitas culturales y literatura partiendo desde el pueblo quirosano. La Senda del Oso, la ruta de los molinos de Corroriu y el desfiladero de Las Xanas fueron algunos de los recorridos que les inspiraron para la escritura de relatos cortos y la puesta en común de sensaciones, impresiones y técnicas literarias.

Los nueve autores reunidos en Asturias procedían de Chile, Guatemala, Ecuador, España y México y su producción literaria es tan variada como ellos, transitando de la novela a la poesía y a las letras orientadas a los adolescentes, entre otros. Marcela Fonseca, de origen mexicano y residente en Texas, con antepasados en Colombres, leyó para los asistentes al encuentro un fragmento de su novela "Los lazos que nos unen", que mezcla realidad, ficción, historia y el paisaje asturiano.

La mexicana Claudia Hernández se mostró entusiasmada con la residencia y el encuentro literario. "Enamorada de Asturias, cada camino me encanta, es un agasajo estar aquí", decía. En su intervención se mostró emocionada, lo que no impidió que leyera un relato corto basado en una ruta de montaña. "La montaña me salvó" –comentó con la voz entrecortada– recordando dos malos momentos vitales de los que salió con ayuda del senderismo.

También intervino la vallisoletana residente en el estado de Washington Teresa Luengo con varias poesías que adornaron la tarde literaria. El chileno Jorge Inzunza se sumó a las lecturas, al igual que María Lourdes Victoria, miembro de la junta gestora de "Seattle Escribe" hasta el año 2022. Abogada y novelista, Victoria fue finalista del "Planeta" de 2010 con su novela "Más allá de la justicia".

David Fueyo, Andrés Fernández y Juan Carlos Fuentes, escritores del concejo, aportaron sus composiciones a la tarde literaria, que terminó con una merienda y unas sidras. Fueyo leyó, en primicia, un adelanto de su nuevo poemario, "Fondures", que se encuentra en el proceso final de corrección. También los lectores quirosanos estuvieron presentes en el acto, con varias integrantes del club de lectura local, su coordinadora Beatriz Álvarez y la bibliotecaria Marga Prieto, además de otros vecinos.

El poeta David Fueyo, integrante de la Asociación de Escritores de Asturias, y María Lourdes Victoria pudieron poner en común la diferencia de organización de ambas asociaciones de escritores. Más de ocho mil kilómetros de distancia, con protocolos y maneras de funcionamiento en ocasiones similares y en otros puntos muy diferentes. "Seattle Escribe" ofrece talleres de escritura online gratuitos, cursos presenciales, club de lectura y una residencia de escritura en español que lleva el nombre de la poeta salvadoreña Claudia Castro Luna. Ahora se añade la residencia en Europa realizada en Quirós.

Fue una excelente tarde de intercambio de emociones, letras y sensaciones, que flotaban en un agradable ambiente donde reinaba la literatura entre amantes de la lectura y la escritura. El paisaje, con el Aramo decorando el evento y un clima agradable, se sumó a este I Encuentro literario en Quirós, que posiblemente el año próximo se repetirá, pues la experiencia resultó "muy enriquecedora", según los miembros del grupo "Seattle Escribe". Los lazos que une la literatura en español se reforzaron en Quirós.

