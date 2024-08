Los "Aurora", un éxito compartido, así fue la entrega de los galardones

La compañía "La Puente Arriba", de Piloñeta (Nava) se hizo ayer con el mayor número de "Auroras", los galardones del XXXIV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA. La compañía consiguió uno de los premios más esperados, el del público que este año recibe el nombre de Fundación Caja Rural de Gijón y que votan los abonados del Salón después de asistir a todas las funciones. El premio, por la obra "Hasta que to ma nos separte", lo recogió una integrante de la compañía "La Puente Arriba" y lo dedicó "a todos los compañeros del teatro".

Ambiente en el teatro Prendes, abarrotado. / | G. B.

Los otros dos "Auroras" que recogió el grupo de Nava fueron para dos de sus actrices. Pepa Prieto fue considerada la mejor actriz protagonista del Salón, lo que la llenó de emoción. "Somos un grupo que lleva solo tres años y este ‘Aurora’ es de todo el equipo. Gracias a Alain Fernández por darnos el sí para estar en el Salón porque fue el trampolín para darnos a conocer. Y gracias al público por apoyar a todas las compañías", dijo en el escenario. La mejor actriz de reparto fue para su compañera Elisabeth Campo. Al escenario se subió a recoger el premio su madre, que no dudó en agradecer "al equipo y sobre todo a José Ramón Oliva. Gracias a él somos lo que somos".

Hubo otras dos compañías que consiguieron dos "Auroras" cada uno. Los de "Valdesoto", que habían logrado el mayor número de nominaciones –ocho en total–, se llevaron finalmente el premio a la mejor dirección, que fue para Nacho Fernández y Pepín García, un premio que se les resistía en las últimas ediciones. García se lo dedicó a "todos los que dirigen" y Nacho Fernández, por su parte, destacó que "formamos un equipo con mucha gente joven.

Tenemos esa pasión por el teatro e intentamos cuidar todos los detalles". Muy emocionado se lo dedicó a su mujer, a su hija y a un familiar recién fallecido. La compañía consiguió también el premio al mejor decorado e iluminación, y lo recibieron Alba Fernández y Cristina Palacio. Fernández valoró el trabajo en equipo de la compañía Valdesoto y agradeció "la labor de todos sus integrantes por el teatro".

La compañía "Carbayín" se hizo con el "Aurora" al mejor texto por la obra "Por un puñáu de castañes", de José Ramón Oliva, quien remarcó el hecho de que "este año haya habido ocho obras nuevas. Sólo falta ahora que la Consejería tire también y apoye al teatro costumbrista.

No hacemos teatro de segunda. Por eso animo a seguir escribiendo nuestro teatro", dijo.

Oliva también se hizo con otro premio, el de mejor espacio sonoro, que se llevó junto al músico Ángel Mario Ordiales. "Llevamos muchos años haciendo música para nuestras obras; desde que el compañero y yo estábamos solteros", contó; "préstamos que se nos reconozca el trabajo de tantos años", dijo Oliva. Ordiales, por su parte, aseguró que les hace "mucha ilusión el galardón que nos ayuda a seguir trabajando por el teatro".

Para el jurado, el mejor actor protagonista del Salón fue Quillo Coto por la obra "Vecines…puerta con puerta" que puso en escena la compañía de Carmen López, de La Felguera. Coto se mostró muy feliz y agradeció "al jurado, a toda la gente y organismos que hacen posible que se organice el Salón", sin olvidarse de "los compañeros y de todo el público".

Por su parte, Daniel Migoya consiguió el "Aurora" al mejor actor de reparto por su papel en la obra "Hay xente pa too", de la compañía "Rosario Trabanco". Migoya reconoció que "no me lo esperaba; hace siete años hice mi primer sainete y con 21 años recibo esto". Se lo dedicó "a mis padres, al grupo y sobre todo a Lisardo y Elisa: son unos grandes ejemplos".

El "Aurora" al mejor vestuario y maquillaje fue para la compañía "Santa Bárbara", de Llaranes (Avilés) por la obra "Espérote en el puertu", de Carmen Campo Mier. Diana Suárez, actriz del grupo, lo agradeció y destacó que su compañía "intenta siempre poner al detalle todos los elementos de una obra y creemos que el vestuario es algo fundamental". "Los espumeros están en tendencia", dijo Suárez haciendo referencia a los protagonistas de la obra que estrenaron en Candás.

La gala incluyó la entrega del premio "Anxelu" que este año fue a parar a la Fundación Caja Rural de Gijón como entidad "que apoya y facilita con sus patrocinios las manifestaciones culturales asturianas, con el fin de darles el valor que se merecen, posibilitando su conocimiento y mantenimiento a lo largo de los años y de las diversas generaciones". El premio lo entregó el alcalde de Carreño, Ángel García, quién agradeció al público el respaldo que está dando al Salón con un crecimiento del 15% este año respecto al pasado. "Es un lujo", dijo, para agradecer luego "a las compañías que respaldan la cultura desde lo público".

El premio "Aurora" honorífico fue este año para Óscar Rubiera, el primer director que tuvo la compañía "Xana", de Perlora hasta 1997, año que tomó las riendas Margarita Rodríguez hasta que lo asumió la actual directora, Rosa Ana Muñoz.

La gala de los premios "Aurora" se celebró con un aforo completo e hizo del teatro Prendes el lugar donde homenajear, una vez más, al teatro costumbrista asturiano. Fue durante una función, escrita y dirigida por Alain Fernández, en la que participaron varios intérpretes que actuaron estos días durante el Salón. Llevó por título "El diario… de Gala" y fue un guiño al "Diario de Noa" ya que fueron narrando varias historias de amor sobre gente que ama y vive para, hacia y en el teatro.