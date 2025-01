Los alumnos del IES de Noreña urgen al Principado a mejorar el sistema de calefacción: "Pasamos frío"

Los alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES) de Noreña continúan luchando para que se solucione "la situación precaria del sistema de calefacción del centro educativo". Los estudiantes indican que "pasamos frío y, al final, eso repercute en nuestro rendimiento escolar". Aseguran que, sobre todo la semana pasada, donde las temperaturas descendieron notablemente, "tuvimos que estar en clase con el abrigo puesto, porque era insoportable".

No es la primera vez que la comunidad educativa del instituto denuncia esta situación. El curso pasado llegaron a concentrarse a la puerta del centro para exigir soluciones. Soluciones que, según dicen, "no llegan y ya llevamos años esperando". Entienden que "el edificio es bastante antiguo, porque data de los años 70, y somos conscientes de que hay muchas infraestructuras que se han quedado obsoletas, pero no es justo que nos tengan en estas condiciones".

Desde el equipo directivo aseguran que "hay que tener en cuenta que la semana pasada fue una temporada de muy bajas temperaturas en toda España, en general, y ha sido imposible alcanzar una temperatura adecuada con la calefacción que está actualmente en funcionamiento en el centro". De todas maneras, aseguran que hace ya tiempo que mantienen contacto con la Consejería de Educación y están al tanto del problema. "Hay un proyecto redactado y, de hecho, ya se ha realizado la instalación de las tuberías de gas, pero para realizar toda la obra hay que aprovechar los periodos no lectivos para causar las menores molestias posibles y es una obra de gran envergadura".

En este sentido, indican que "aunque desconocemos el estado actual de la licitación de las obras y los posibles plazos de ejecución, el presupuesto regional para 2025 tiene reservada una partida destinada no solo a este proyecto, sino también a la mejora de la instalación eléctrica de baja tensión y del centro de transformación, por un importe de más de un millón de euros".

Por el momento, desde el Principado les han asegurado "que van a proceder al cambio de los quemadores de la caldera, como medida preventiva para que se pueda ir saliendo del paso hasta que se realice la obra". El equipo directivo justifica que "ya se sabe que este tipo de trámites son lentos".

Los alumnos cuentan con el apoyo de la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, quien les ha trasladado que está "permanentemente en contacto tanto con el centro como con la consejería para tratar de solventar esta situación lo antes posible". Ellos solo piden a la Consejería de Educación que "agilice los trámites para poder tener unas instalaciones en condiciones", aseguran.