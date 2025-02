Paula Echevarría desbanca a Broncano y al Benidorm Fest y arrasa: "Mucha disciplina"

La visita de la asturiana Paula Echevarría a El Hormiguero ha sido una explosión de buen rollo. Con su cercanía y espontaneidad, la actriz ha conquistado al público con historias divertidas y confesiones inesperadas.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido saber cómo fue el proceso de recuperar la forma tras dos embarazos. Tal y como ha comentado el presentador, está muy mitificado el postparto de las famosas, por ello, quería conocer cómo es la realidad. Paula ha asegurado que no tiene mucho misterio más allá de la disciplina. Además, ha contado que le han ayudado "sus ángeles" para recuperar la forma lo antes posible: entrenadora, nutricionista, etc

Además, Motos le ha preguntado si "es de las que no engordan" durante el embarazo. "No se trata solo de engordar o no engordar, sino de estar sano. Yo en los embarazos me pongo como una rotonda, en el último engordé 33 kg, estaba desparramada, pensé que me iba a quedar así para siempre. Nunca me acomplejé, eso sí, me veía guapísima, me daba igual", comentaba.

La actriz ha derrochado carisma, ha recordado momentos especiales de su carrera y ha demostrado por qué sigue siendo una de las caras más queridas de la televisión. Pablo Motos, consciente de que la invitada es una amante del deporte, le ha preguntado por la nueva disciplina que practica, el 'ballet workout'. Este tipo de ejercicios aúna la danza más tradicional con el esfuerzo físico.

Paula le ha contado en qué consistía y el presentador ha traído al plató una barra para tratar de aprender. La actriz le ha intentado enseñar, pero ha contado con la ayuda de su propia entrenadora.

La visita de Paula Echevarría ha sido un éxito para El Hormiguero. El programa de Pablo Motos promedia un 14.4% de cuota y 1.955.000 espectadores en Antena 3 con la visita de Paula Echevarria (de 21:55 a 23:09 horas), un dato menos potente que otros logrados este año, pero que le vale para ganar por un punto al show de David Broncano tanto en el dato global como en estricta coincidencia. Por su parte, el formato de La 1 marca un 13.4% y 1.802.000 con Melody (de 21:43 a 23:09 horas) y sigue sin recuperar la fuerza de sus mejores días en audiencias, cuentan desde el medio especializado Vertele.

Eurovision

Melody cumple el sueño de su vida tras conseguir el billete a Basilea (Suiza) para representar a España en Eurovisión. Hace 16 años, la artista fue candidata con su tema ‘Amante de la luna’, aunque finalmente Soraya Arnelas fue la escogida para ir al festival en Moscú. "Esto lo tenía pendiente, primero porque se lo debía a mis fans", ha explicado la cantante. "En aquel momento hice una propuesta de cómo me encontraba entonces. Ahora yo quería hacer un himno y un tema que tuviera fuerza. Esa diva somos todos que luchamos por nuestros sueños. Quien la sigue la consigue", ha comentado. "Ahora mismo no soy consciente todavía de que tengo la suerte de poder representar a mi país", ha declarado la intérprete este domingo tras la gran final. Sin embargo, su llegada a la final no fue fácil. Además de los problemas técnicos durante su actuación, la cantante ha confesado que el pasado miércoles por la noche estuvo "en el hospital porque estaba malita". "No me encontraba bien, me dolía el pecho y no podía respirar bien. Estuve con el oxígeno y mascarilla puesta. No quise decir nada porque no quería preocupar a nadie. Sí o sí iba a estar en el escenario dándolo todo.