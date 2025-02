Ultimátum en Muros de Nalón de PP e IU al PSOE, que amenazan con una moción de censura: "El Alcalde nos ningunea"

El PP de Asturias tiene motivos para pensar en sumar una nueva alcaldía, la número 18, a las que ahora tiene en la región. Podría ser la del pequeño concejo de Muros de Nalón, donde ahora gobiernan los socialistas, con Celestino Novo como regidor. Todo depende de si están dispuestos a ir de la mano de IU, que es llave. El PSOE logró en las últimas elecciones, en mayo de 2023, cuatro concejales, los mismos que el PP, lo que dejó el desempate en manos del único edil de IU, Elio Castaño. Éste se decantó por abstenerse y dejar gobernar a la lista más votada, es decir, la del PSOE. Pero ahora, Castaño no está muy seguro de haber tomado la decisión correcta.

En un comunicado conjunto, el PP e IU denuncian públicamente la "falta de transparencia y de compromiso en cumplir lo acordado" por parte del Alcalde, cuyas formas de gobernar critican por "antidemocráticas". Mientras, la portavoz del PP, Natalia Cruz, prefiere ceñirse al comunicado y no entrar en más valoraciones –"ahí está todo dicho"–, Castaño va más allá y asegura que la posibilidad de una moción de censura contra el gobierno del socialista Novo no se descarta.

"Es una opción más y está ahí, pero antes vamos a dar algo de margen y ver si el PSOE entiende que ya no tiene la mayoría absoluta de la que han disfrutado durante décadas en Muros. Nos necesitan, a IU y a PP, para gobernar, que no se olvide el Alcalde. No deben ningunearnos", explica el portavoz de IU a LA NUEVA ESPAÑA. "Estamos casi en el ecuador del mandato y como las formas no cambien, veremos qué pasa", añade.

Por su parte, Celestino Novo lo tiene claro: "Está en su mano hacer lo que vean conveniente. Les invito a hacerlo, que pongan el cascabel al gato". El Alcalde de Muros –que se estrena en el cargo este mandato y quedó a 8 votos de lograr la mayoría absoluta que sí tenía su antecesora, Carmen Arango– niega la mayor respecto a las acusaciones recibidas de la oposición y tiene otra versión de este enfado de PP e IU: "Están así porque ven que salen adelante proyectos en Muros y vamos haciendo cosas. Está claro".

Presupuestos

En la otra parte tienen otra versión. La gota que colmó el vaso fue el pleno del pasado jueves –PP y IU sacaron juntos adelante varias mociones–, donde esperaban información de los presupuestos de este año y no llegó, después de que en diciembre se parasen las negociaciones. El PSOE convocó a ambas formaciones, por separado, pero no facilitó información. El año pasado los presupuestos ya salieron adelante con problemas. Tras un primer intento fallido en el Pleno, el PSOE incluyó alguna propuesta de IU y logró aprobar las cuentas, con la abstención del PP.

Otra queja son la falta de plenos en casi dos años de mandato, pese a que el compromiso era convocar cada dos meses. "Al principio faltaba el secretario y dimos margen, pero nada... Siguen igual", se queja el portavoz de IU. El Alcalde admite que esto fue al principio del mandato, pero que ahora las cosas han cambiado: "De hecho, ya están convocados todos los de este año".

Más problemas que ven en la oposición: "Se aprueban cosas pero luego no las cumplen". Se refiere Elio Castaño, por ejemplo, al acuerdo de buscar fórmulas para aparcar en la playa de Aguilar, una de las de mayor afluencia de Asturias. "A día de hoy no han convocado la reunión, el verano se nos hecha encima y ya no da tiempo a nada", critica.

Pacto "antinatura"

Admite el portavoz que un pacto PP–IU se puede ver "antinatura" desde fuera, pero no a nivel local. "Ningún problema. Somos todos vecinos y queremos que el concejo funcione. En las reuniones con el PP tenemos posiciones enfrentadas, pero hay otras en las que coincidimos. No nos duelen prendas en decirlo", reseña.

De fraguarse esta alianza PP-IU en Muros, no sería la primera a nivel local en Asturias. Hace poco más de un año la formación de izquierdas facilitó un vuelco en Proaza al aupar a la Alcaldía al candidato del PP tras una moción para expulsar al del PSOE, al que habían apoyado al inicio del mandato. El propio Alcalde de Muros lo saca a colación. "Hay ya precedentes en Proaza, así que no sé a qué espera el PP a dar el paso y proponer una moción de censura", zanja Novo. n

