La plantilla de la residencia de Noreña, ante el nuevo gestor: "No nos fiamos"

La residencia de ancianos de Noreña tendrá a partir de este sábado un nuevo gestor, la empresa Gerusia. Pese al alivio que pudiera suponer el asegurar durante un año el funcionamiento de la entidad, las 29 trabajadoras del centro viven este cambio de ciclo con cierto recelo. "No por la empresa nueva, sino por todo lo que ha pasado en los últimos tiempos y por el miedo a que las cosas no salgan bien. Normalmente, cuando hay un cambio de gestor siempre aparecen recortes, es complicado que sea para mejorarnos las condiciones", argumentan.

Las empleadas han vivido un proceso traumático de muchos meses que no ha empezado a despejarse hasta última hora. Y con reparos. La anterior empresa, Gesmedical, empezó a pagar los meses que adeudaba a las trabajadoras ayer mismo. Las mensualidades de enero y febrero, a las que habría que añadir "la parte proporcional de la paga extra y las vacaciones de este año", recuerdan las empleadas.

Se trata de un proceso que ya comenzó el pasado mes de junio, cuando se acumularon los primeros retrasos, y que ha finalizado con paros semanales ante las instalaciones, con numerosos carteles de denuncia para exigir "l o que es nuestro", subrayan.

"Hemos peleado por cobrar lo que nos deben, y hasta que todas hayamos cobrado todo no estaremos tranquilas", señalan, a la espera de saber "cómo se plantean ahora las cosas". Porque el mayor temor es "la incertidumbre y la falta de seguridad de cara al futuro", indica Aroa Gallego, representante sindical de las afectadas. "La residencia necesita de una gran inversión, todos lo sabemos. Por dentro hay zonas que literalmente se caen, y no sabemos hasta qué punto las empresas están dispuestas a asumir esa inversión para tener la concesión por un año", explica. "De hecho, que sepamos, Gerusia es la cuarta empresa que pasó por aquí para ver si hacía cargo, las anteriores no quisieron", aseguran las trabajadoras.

Hasta ahora, el centro no ha tenido problemas con el pago de los suministros, pero "hemos vivido con miedo a que nos cortaran la luz o a que no llegara la comida para los ancianos, como pasó en otras residencias de Gesmedical en Galicia", confiesan. En este sentido, agradecen, además, la labor de quienes estos meses han seguido trabajando sin cobrar para mantener algunos servicios externos básicos para los residentes.

Es el caso de podología, peluquería o el servicio de prensa, con empleados que "han seguido viviendo para cortarles el pelo y peinar a las mujeres o y para que no les faltaran los periódicos todos los días, que también es un servicio importante para ellos", añade Aroa Gallego. "Estos trabajadores externos tampoco han cobrado, no nos podemos olvidar", apostilla, a la espera aún de saber si se les abonarán todos los salarios que se les deben o si "se acabarán yendo con una parte y nos dejarán tiradas, porque fiar, no nos fiamos nada".

El centro tiene 26 años de antigüedad y, durante este tiempo, "se ha hecho muy poco mantenimiento, se ha gastado poco dinero y ahora vemos las consecuencias", indican las trabajadoras, deseosas de volver a la normalidad y de saber cómo y cuándo se podrían llevar a cabo mejoras en las instalaciones. "Entendemos que tendrán que negociar con el ERA para solucionar ese tema, pero a nosotras tampoco nos comunican demasiados datos", afirman.

En la actualidad, dan servicio a medio centenar de residentes, y la única aspiración pasa por "que todo esto se vaya estabilizando, hemos estado en un sinvivir en los últimos meses y estamos cansadas", reconocen. No en vano, entre ellas hay casos de familias que dependen enteramente del salario por el trabajo en la residencia, que se han visto obligadas a "tirar sin cobrar dos meses seguidos". "Ha sido un proceso muy injusto para nosotras", concluyen, a la espera de que todo mejore.