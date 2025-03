"Ha sido un éxito en general, pero la noche del sábado estábamos sobrepasados". Son palabras de Yeyo Martínez, del restaurante El Carbón, en Noreña, uno de los doce establecimientos participantes en el XIII Certamen del Pincho de la Villa Condal, organizado por la Asociación de Hostelería local en colaboración con el Ayuntamiento, Otea y Alimentos del Paraíso.

Los pinchos arrasan en Noreña: "Ha sido un éxito"

Con él coinciden Margarita Farpón, del Marvic Café, y Susana Rodríguez, de El Rincón del Güelu. Esta era la primera vez que Rodríguez participaba en el certamen ya que aún no ha cumplido el año desde que asumiera la gerencia del local y asegura que "no me esperaba tanta gente para nada". Tanto es así que calcula haber vendido "más de un centenar de pinchos". El suyo consistía en carrillera en una salsa especial sobre un torto de maíz relleno de queso azul y membrillo. "Cuando decidimos participar, estuvimos poniendo ideas en común alrededor de 15 días, hasta que dimos con el resultado que nos gustaba".

Mientras, la propuesta de la propietaria del Marvic se basó en "una tortita de jabalí con pisto, acompañada por un cachopín de chosco coronado con una croqueta". Como acompañamiento, "un puré de patatas decorado con doritos".

Este es el quinto año que Margarita Farpón participa en el certamen y asegura que "el balance es muy positivo, ha habido muchísima gente y yo diría que ha sido el mejor en afluencia de todos en los que he participado".

Algo en lo que está totalmente de acuerdo Yeyo Martínez, cuya propuesta de este año ha sido "Nigiri Crispy con tartar de gamba". Explica que "consiste en una base de arroz de sushi compactado y cortado en lingotes que, posteriormente, se fríe". A continuación se le añade el tartar de gamba "un poco de picante, alga guakame y cebolla morada encurtida".

Los comentarios generales alaban las propuestas presentadas. Martínez cree que una de las razones fundamentales del éxito de los pinchos de Noreña es "por una lado, el boca a boca y, por otro, la promoción".

Con una propuesta culinaria variada y original, el Certamen Gastronómico del Pincho de Noreña es una cita ineludible para los amantes de la gastronomía. Algo que tienen muy claro el matrimonio formado por Chano Álvarez y Mónica López, naturales de la villa. "Lo mejor de las fiestas de Noreña es que siempre tienen buena gastronomía", indicaba Álvarez. Pasadas las dos de la tarde, iban por su segundo pincho, pero "alguno más caerá", afirmaban.

Un jurado especializado, compuesto por tres miembros, se encargará de escoger al ganador de esta edición, mientras que el público también tendrá la oportunidad de votar su pincho favorito.