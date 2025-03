Abad: "El mayor triunfo de Siero es el espíritu deportivo que nos une"

Ser campeones de Asturias, haberse clasificado entre los tres primeros puestos en el Campeonato o en la Copa de España, estar entre los cinco primeros en la final de una Copa de Europa, un Mundial, un Campeonato de Europa o una Copa del Mundo o haber logrado un ascenso de categoría en la última temporada. Estos eran los requisitos para presentarse a los premios deportivos de la Gala del Deporte de Siero que cada año organiza el Patronato Deportivo Municipal en colaboración con el Ayuntamiento, y que se celebró ayer en el Auditorio de la Pola. Por ello, por el escenario pasaron algunos de los mejores deportistas del concejo en cada una de las 28 modalidades deportivas diferentes que este año fueron reconocidas en la celebración.

Un momento de la actuación de Acro Family Tree. | L. R.

En total, fueron 92 deportistas (47 mujeres y 45 hombres) y 40 clubes los que recibieron el galardón. Un premio a todo un año de esfuerzo y sacrificios que se vieron recompensados ante la mirada orgullosa de amigos y familiares que no quisieron perderse este momento tan especial.

Atletismo con 34, fútbol con 14, y judo y sambo con diez personas cada uno, fueron las disciplinas con más deportistas individuales premiados. Les siguieron el piragüismo y el ciclismo, con 7 y 6 galardonados, respectivamente, mientras que el resto de deportes, como voleibol, triatlón, baloncesto, natación o gimnasia rítmica, contaron con un menor número de representantes.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento, Jesús Abad, aseguró que "el mayor triunfo de Siero es el espíritu deportivo que nos une". Destacó, además, la importancia de una entidad como el patronato en el concejo que "se esfuerza a diario por mantener unos servicios y unas instalaciones de calidad, además de organizar muchas de las actividades que tienen lugar en el concejo, fomentando siempre la actividad física y los hábitos de vida saludables" y que cuenta actualmente con más de 10.000 abonados.

En esta ocasión, las menciones especiales recayeron en el futbolista Javi Fuego, la ciclista Aida Nuño e Ismael Nava, fundador y actual presidente de La Isla de Siero Fútbol Sala. Especialmente emotiva fue la entrega de su galardón. Antes de recoger el reconocimiento, los asistentes a la gala pudieron visionar una proyección en la que su hijo, Hugo Nava, y muchos de los exjugadores del equipo aseguraban que "hablar de fútbol sala es hablar de la figura de Ismael Nava". Una persona excepcional, irremplazable y que ha sacrificado su vida por La Isla, con una entrega total y absoluta, fueron solo algunas de las palabras que le dedicaron. "Nos ha inculcado unos valores y nos ha educado tanto en lo deportivo como en lo personal", reconocieron.

Nava, que fundó el equipo en el año 1993 "por iniciativa de muchos de los padres que veían cómo sus hijos jugaban en la calle", aseguró que su sueño era le recordasen "como una buena persona y un buen presidente, que también ha tenido sus fallos".

La ciclista Aida Nuño, que recibió el reconocimiento de manos del concejal de Deportes, recordó sus inicios en el mundo del ciclismo y aseguró que "el momento más duro para mí fue cuando me retiré". Nuño dejó el ciclocross en 2022, aunque la bicicleta "siempre me acompaña a todas partes".

En esta ocasión, el encargado de hablar en nombre de todos los galardonados fue el exfutbolista Javi Fuego. El jugador comenzó su carrera deportiva en el C.D. Romanón, aunque aseguró que "mis inicios fueron mucho antes, en un equipo que no estaba federado. El de mi casa, con mi padre y con mi hermano".

Fuego animó a todos los deportistas a "seguir adelante, porque con esfuerzo y constancia todo se consigue". Al tiempo que agradecía a sus padres "todo el apoyo recibido" hizo un llamamiento a la sociedad. "Ahora que yo tengo hijos y, en concreto uno de ellos está empezando a jugar al fútbol, veo situaciones en el campo que no son las más adecuadas". Por ello, pidió que "permitamos a los niños disfrutar del deporte, no les presionemos, no les juzguemos, no les faltemos al respeto y acompañemos a estos campeones en su camino".

El acto contó con la presencia del alcalde de Siero, Ángel García, el director del Patronato Deportivo Municipal, Virginio Ramírez, y los presidentes de las Federaciones Asturianas de Atletismo, Fútbol, Judo y Ciclismo, Juan Manuel Riesgo, José Ramón Cuetos Lobo, José Ramón Díaz Maseda y Manuel Prieto, respectivamente, que fueron los encargados de entregar los galardones.