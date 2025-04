Crisis en el PP de Carreño: dos concejales dejan el partido y pasan a ser ediles no adscritos

Sorpresa en el Pleno de Carreño esta tarde: los ediles del PP Inés García y Faustino Rodríguez acaban de anunciar que dejan el PP y pasan a ser concejales no adscritos, en el grupo mixto. Una decisión que achacan a "la desunión, el mayor problema ahora mismo en nuestro partido", sostiene Rodríguez, quien lamenta que "en el PP somos cuatro concejales, y sólo vale lo que dice el número uno".

Los concejales seguirán teniendo sillón en la corporación, pero su voto no se corresponderá con ninguna sigla política. Una crisis que ha causado sorpresa, pero ya se veía venir con algunos movimientos previos: Rodríguez se desmarcó de su grupo en la anterior sesión plenaria para votar con el grupo en la alcaldía, IU, a favor de sus presupuestos municipales.

El PSOE por su parte ha querido dejar claro "nuestro respeto absoluto por la autonomía individual de el concejal y la concejala, que han tomado una decisión que, entendemos, no ha sido fácil". "Pero también creemos que es necesario, y diríamos que obligado, ofrecer una reflexión política, porque esto no puede entenderse solo como un asunto interno del PP. Cuando dos ediles elegidos bajo unas siglas abandonan ese grupo apenas a medio mandato, no estamos ante una diferencia puntual, sino ante una fractura política grave", razonan. Una fractura que "tiene consecuencias, porque debilita el papel de la oposición como espacio de control y propuesta, y porque genera desconfianza en la ciudadanía que votó a una candidatura con unas personas, un programa y un compromiso", afean los socialistas.

Desde el Grupo Socialista "queremos dejar claro que seguiremos ejerciendo una oposición firme, seria y constructiva. Hoy más que nunca es necesario que quienes creemos en la política como servicio público demos ejemplo de estabilidad, de responsabilidad y de coherencia", afirman, antes de señalar que "Carreño no puede permitirse perder más tiempo en disputas internas, ni en juegos de poder sin rumbo. Las prioridades deben ser las vecinas y vecinos de este concejo, sus problemas reales, sus necesidades, y los proyectos de futuro que esperan que este pleno sea capaz de liderar".