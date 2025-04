La celebración del Festival Internacional de Charangas de Candás, en el aire

El Festival Internacional de Charangas de Candás está en el aire. La fanfarria Pepe el Chelo ha iniciado una campaña para intentar atraer patrocinadores una vez que el gobierno local no ha logrado aprobar el presupuesto para este año, en el que se proponía aumentar la partida destinada a este tipo de eventos. "Este año vamos a ser una asociación más optando a la subvención, pero el dinero es el mismo por lo que calculamos que recibiremos unos 6.000 euros menos", explica Álvaro Artime, su presidente.

Es decir, la agrupación tendrá para organizar el festival como mucho 10.000 euros y eso es "insuficiente". "La diferencia de dinero de un año a otro es mucha y solo con lo que nos tocaría no podemos hacerlo. Si fueran mil o dos mil euros menos podríamos arreglarnos, pero así no, dice. Lo que no pueden es "empufar a la charanga, porque entonces desaparece".

Ante este escenario se han puesto manos a la obra para intentar encontrar una empresa, o varias, que quieran aportar su granito de arena a una iniciativa que reúne en Candás a las mejores charangas y fanfarrias de España, y alguna también del extranjero. El programa para este verano estaba ya cerrado y, además, este será el décimo aniversario del evento. Una fecha especial que no quieren dejar de celebrar.

"Son diez años y queríamos hacer algo especial, además en esta ocasión coincide con las fiestas de la sardina y nos habíamos propuesto traer hasta siete grupos", cuenta Artime, quien hace un llamamiento a todo aquel que pueda ayudarlos. Será, dice, solamente este año. "El que viene ya veremos cómo lo hacemos", señaló.

"Es un festival que funciona y atrae gente. Es único en el mundo y a los grupos les encanta venir; muchos llaman meses antes preguntando. El teléfono me quema", añade. El presidente destaca, asimismo, que supone un gran atractivo turístico para Candás: "Muchos de los que vienen con su grupo luego acaban volviendo como turistas".