Juan Cofiño alaba las bondades a la mesa del pixín, “ese ser cuando menos perturbador” en aspecto

No es el pixín, a simple vista, un pez agraciado. Todo lo contrario. Es más bien un “ser cuando menos perturbador” en su aspecto, que “no le hace un candidato ganador en un hipotético concurso de belleza”. Así lo expresa con cierto humor Juan Cofiño, quien no obstante rompe una lanza a favor del pez y matiza, tirando de refranero, que “el hábito no hace al monje”, ya que “su desagradable imagen externa oculta unas virtudes gastronómicas en su interior de máximo interés”.

El Presidente de la Junta alabó las bondades a la mesa del también denominado rape, pez sapo o pejesapo –“pixín, la versión asturiana, es la buena”- en su pregón este viernes por la tarde en San Esteban de las veteranas jornadas gastronómicas de Muros de Nalón, que se celebrarán en 9 restaurantes del concejo entre el 9 y 11 de mayo. El alcalde, Celestino Novo, se refirió a la novedad del certamen de este año, que además de menús servirá por primera vez, en dos establecimientos, tapas de pixín.

Cofiño agradeció al regidor, “mi buen amigo Tino”, haberle ofrecido tal cometido, para el que estuvo rodeado de un buen número de cargos del Principado, como la vicepresidenta de la Junta, Celia Fernández; el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos; la viceconsejera de Medio Ambiente, Susana Madera; el director general de Pesca, Francisco González, y el de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez; además de dirigentes comarcales y una nutrida representación de la hostelería local.

En su pregón, el Presidente de la Junta abordó las cualidades biológicas y propiedades nutritivas del pixín, al tiempo que se refirió al tirón turístico de jornadas culinarias como las de Muros, iniciativas muy abundantes en Asturias que la región, destacó, “puede esgrimir como un atractivo diferencial, cada vez más valorado por un turismo emergente nucleado en torno a lo gastronómico”. Por la variedad de este tipo de eventos, Juan Cofiño ve interesante una “acción concertada a escala regional que relacione y optimice todas las iniciativas de este ámbito, como degustaciones, festivales, rutas gastronómicas…”. Porque cree el Presidente de la Junta que esto “multiplicaría la visibilidad del potente atractivo gastronómico” del Principado.

Y añadió: “Construyamos, una vez más, desde lo local para lo universal”.