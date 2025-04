Noreña se rinde al sabadiego, "un amor para toda la vida"

De origen humildísimo y único embutido del mundo con bula papal para poder ser consumido en cuaresma, el sabadiego da cada año brillo a las fiestas de San Marcos, en Noreña, en las que comparte protagonismo con el picadillo para realzar la industria chacinera local. Este sábado, la Villa Condal volvió a vestirse de fiesta para honrar a dos de los platos estrella de su gastronomía, con una invitación a "sumarse a todos nosotros con los brazos abiertos", según proclamó la alcaldesa, Amparo Antuña.

La entrega de los premios a Nerea Llorián y Lucía Fonseca. | L. P.

Como viene siendo preceptivo desde que la Orden del Sabadiego organiza estos fastos, chacineros y periodistas ocupan un lugar destacado en las celebraciones. En esta ocasión, con novedad. Y es que es el primer año en que no se reconoce a un chacinero particular, sino a una entidad. La Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado de Asturias (Asincar) fue la galardonada coincidiendo con su casi medio siglo de vida. "Llevamos desarrollando nuestra labor en Noreña desde hace 48 años y nuestra actividad está muy vinculada a la villa. Llegamos a trabajar con más de 40 empresas cárnicas ubicadas en Noreña y ahora con cien de toda Asturias, con lo que para nosotros es muy importante un reconocimiento a una labor de tanto tiempo", indicó, emocionado, el gerente, Juan Díaz.

Ana Francisco, con la Alcaldesa, tras el pregón.

En el apartado periodístico, el protagonismo fue doble. Por un lado, para Ana Francisco, conocida presentadora de la televisión autonómica encargada de pregonar una fiesta a la que manifestó su "amor para toda la vida". Además. se declaró devota de un producto, el sabadiego, que conoció "un día que tenía una gripe enorme, y aunque me dijeron que me la quitaría, no fue así. Pero me fui de aquí mucho más feliz y con la barriga llena", relató entre risas.

Por otro lado, el periodista José Ramón Patterson, ex director de RNE y TVE en Asturias, y corresponsal diplomático en Bruselas durante varios años, recibió el Premio Nacional de Periodismo. Una profesión a la que "en realidad nunca había pensado en dedicarme", indicó, tras haberla ejercico con brillantez durante 43 años.

Para premiar a las vocaciones en ciernes, Nerea Llorián y Lucía Fonseca recibieron los premios del Concurso de Redacción José Alfredo Colunga.