"El PP de Queipo tiene todo mi apoyo", afirma el edil crítico de Carreño

"El PP de Asturias y su presidente, Alvaro Queipo, del que tengo la mejor de las opiniones y creo que es lo que Asturias necesita, siguen teniendo todo mi apoyo. Soy del PP. La situación del partido a nivel regional no tiene nada que ver con lo que está pasando en Carreño". Así se expresó ayer el concejal Faustino Rodríguez, tras haber anunciado en el Pleno del pasado jueves su decisión de abandonar el Grupo municipal Popular para convertirse en edil no adscrito del Mixto, paso en el que le va a seguir la también edil popular Inés García.

"No me voy a ir a otro partido. Yo sigo apoyando al PP y a Alvaro Queipo, así que continuaré como edil no adscrito defendiendo los intereses del concejo por encima de los partidos hasta el final del mandato. Después, ya veremos", añadió Rodríguez, quien afirma que contactó con la dirección regional del partido para expresar su descontento con la marcha interna del PP de Carreño sin que nadie se pusiera en contacto con él para escuchar sus impresiones. "Aquí solo se hace lo que dice el número uno", en referencia a Eduardo Muñiz, "sin tener en cuenta para nada al resto", lamenta.

En este sentido, Rodríguez asegura que la decisión de que el PP votase contra los presupuestos municipales presentados por el gobierno de Izquierda Unida (IU) para el presente ejercicio se tomó pese a que, de veinte propuestas planteadas por los populares a las cuentas, se habían tenido en cuenta diecisiete. "Era una propuesta beneficiosa para el concejo, que tenía en cuenta muchas propuestas del PP, y por eso voté a favor. Es más, pienso que si el partido hubiera decidido apoyar el presupuesto hubiese ganado muchos votos en Carreño", expone el edil.

Rodríguez afirma que fueron el presidente local del PP, Rafael Solís, y el número uno de la lista, Eduardo Muñiz, quienes le buscaron para entrar en la candidatura del partido, logrando unos "grandes resultados" en su mesa electoral de Albandi-Prendes. "Después, me dijeron que era mejor que dejara el partido, así que, en cierta forma, les cogí por la palabra", subraya el hasta ahora edil popular. n