La Orden del Sabadiego se expande y se hace femenina: así fue su gran capítulo

Ser caballero (o dama) de la Orden del Sabadiego, en Noreña, no es cosa que deba ser tomada a la ligera. Deben los nuevos integrantes de la Cofradía prestar solemne juramento ante los maestres de la Orden para atestiguar su buena disposición a defender este humilde embutido de ahora en adelante, allá donde vayan y en todas las ocasiones, pregonar sus exquisiteces antes todo aquel que no las conociere, amar la gastronomía y afianzar lazos de amistad con todos los que de ella disfrutan y ensalzar los platos locales aquí y allá, siempre y por siempre. Un cometido que los nuevos cofrades, numerarios y de honor, asumieron ayer en la Villa Condal con voz fuerte y clara, en una declaración de fidelidad a un embutido que nació pobre y ha acabado convertido en estrella.

La sesión de este domingo constituyó la más concurrida del fin de semana de San Marcos, tras un animado sábado que se inició con el pregón de Ana Francisco y la entrega del Premio Nacional de Periodismo a José Ramón Patterson. Fue ayer el turno de las capas y los juramentos, la solemnidad y la alegría de sumarse a un colectivo que cuenta entre sus filas a numerosas personalidades, y que no deja de engordar año tras año. Además, en esta ocasión estaba llamada a pasar a la historia: por primera vez una mujer entraba a formar parte de la Orden del Sabadiego como dama de número. Tal distinción recayó en Patricia Junquera, hija del colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Ricardo Junquera. Vinculada por la cuna a Noreña, reside en Marbella y por lo tanto ha asumido la responsabilidad de llevar el nombre de la Villa Condal y del sabadiego por todo el sur de España. "Ser la primera dama de nmero me hace sentir muy orgullosa y me alegra mucho que la cofradía abra la puerta a las mujeres y que se renueve un poco, porque era necesario", apuntaba ayer antes de ser nombrada.

En adelante hará labores de presentación de la cofradía en las actividades gastronómicas del sur "con mucho gusto y orgullosa de llevar conmigo este título", afirmaba, antes de explicar que se enteró de la distinción "hace relativamente poco, y me hizo sentir muy contenta, especialmente porque vivo fuera, por lo que significa de conservar las raíces". No en vano, su abuelo Paco Cañete fue en si día nombrado Chacinero Mayor de Noreña, como se recordó durante el acto.

Junto a ella fueron elegidos caballeros numerarios Cipriano Bárzana, Nicolás Fernández, Alberto Barrudo y Francisco Javier Salas, quienes recibieron la imposición que les hace caballeros de la mano de Miguel Ángel Fuente.

Además, se entregaron las distinciones a los caballeros y damas de honor de la Orden, que en esta ocasión han recaído en Pepe Oneto, sobrino del conocido comunicador y presidente de la federación de cofradías andaluzas; el médico Francisco Javier Salas, que hizo doblete de distinciones; la presentadora Ana Francisco, para seguir llevando el nombre de Noreña y sus exquisiteces culinarias a través de las ondas; Luis Benito García, profesor de Historia Contemporánea, director de la Cátedra Universitaria de la Sidra de Asturias e impulsor de la candidatura de la cultura sidrera como patrimonio inmaterial de la humanidad, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien quiso destacar que para él "Noreña es un sitio especial; tengo muchos amigos en esta villa preciosa, rica y trabajadora", con una cofradía que "da vida" y que lo ha llenado de "alegría" al hacerlo cofrade de honor.

Luis Benito García, que no para de sumar reconocimientos, reconocía entre risas que la sidra casa bien con el sabadiego porque "no hay plato con el que no vaya bien", y recordó que "la sidra es el eje vertebrador por el que circula toda la gastronomía asturiana, en el caso de Noreña en un enclave muy interesante y con una historia muy singular ligada a las chacinas y también al sector de la piel y los zapatos", recordó.

La jornada central de las fiestas estuvo arropada por una marea de público desde primera hora, con el desfile de una decena de cofradías gastronómicas llegadas de toda España, con misa solemne en la iglesia parroquial de Santa María y un concierto de Pipo Prendes a las ocho de la tarde para cerrar el día.

Los actos se extienden hasta este lunes, con un concierto de la banda de gaitas, cornetas y tambores del Regimiento "Cabo Noval", teatro y juegos infantiles. Un gran broche para unas fiestas de lo más sabroso.