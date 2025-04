Los "sabios" de la cultura sidrera se pronuncian: "El objetivo ahora es promover y preservar la distinción de la Unesco por parte de las administraciones públicas"

Luis Benito García, Xuan de Con, Cristina Cantero, Eduardo Vázquez, Jorge Uría, Juaco López e Inaciu Hevia son los integrantes del comité de expertos que elaboró la candidatura para que la sidra consiguiera su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. El Ayuntamiento de Cabranes ha concedido el galardón "Grano de oro", una de las máximas distinciones que concede el Consistorio, a los ya conocidos como "sabios" de la cultura sidrera. Todos ellos aseguran estar muy contentos e ilusionados con el premio. "Supone un reconocimiento a un trabajo que realizamos por amor a nuestra tierra, a la sidra y a su cultura", comenta Eduardo Vázquez. Xuan de Con añade que "todo reconocimiento es bienvenido y estamos muy agradecidos de que hayan pensado en nosotros".

De todos ellos, Luis Benito García es el que más años lleva trabajando en la candidatura. El historiador lavianés fue su promotor e impulsor, hace ya dos décadas, y dirigió el equipo científico que redactó el expediente técnico con el que se logró el importante reconocimiento. "Para mí, después de tantos años trabajando en ello, es una gran satisfacción que se nos reconozca nuestra labor y, más aún, que nos lo reconozcan aquí, en Asturias", afirma.

Cristina Cantero destaca, además, que el galardón reconoce "una labor, denominada 'literatura gris', que es toda aquella que hace referencia a la investigación, que suele pasar desapercibida para el público, manteniéndose siempre en un segundo plano". Algo en lo que coincide totalmente Jorge Uría, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo, y Juaco López, director del Museo del Pueblo de Asturias.

En este sentido, Cantero, directora técnica del Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, recalca que "sin investigación y sin profesionales que nos dedicamos a ello desde diferentes ámbitos, esto no hubiera sido posible". "La gente tiende a pensar que la investigación es cosa de una minoría y que no tiene aplicación práctica, pero no es así. Hay que acabar con estos prejuicios. La investigación es fundamental para que su aplicación práctica redunde en un beneficio a la comunidad", sostiene.

Especial ilusión le hace el reconocimiento a Inaciu Hevia, cuya familia es originaria del concejo, concretamente de Incós (Torazu). "Yo, prácticamente, me crié en Cabranes y siempre hemos participado muy activamente en los festivales gastronómicos que se celebran en el concejo, estando el arroz con leche y la sidra muy presentes en mi vida desde que era un niño", asevera.

La opinión generalizada entre estos expertos es que el reconocimiento de la sidra como patrimonio de la Unesco está teniendo un impacto muy grande y positivo en Asturias. Por un lado, destacan "la implicación de la ciudadanía, que lo tiene totalmente interiorizado y en los chigres y en las calles eso es algo que se nota en el ambiente". Tal y como comenta Luis Benito García, "en Asturias es algo identitario, pero pienso que el mayor impacto va a venir de fuera de nuestras fronteras". Y es que para el historiador, "la candidatura nos sitúa en el mapa gastronómico mundial y eso va a atraer mucho turista". "Beneficiará a todos aquellos vinculados con el sector y también al turismo de la región", coinciden los sabios.

"Lo que hay que hacer ahora es preguntarle a la administración pública qué se va a hacer con esa candidatura", afirma Juaco López. A su juicio, "aún queda mucho por estudiar y por hacer". "Y es ahí donde entran las administraciones, sobre todo, el Gobierno del Principado, que ahora tiene que cumplir una serie de obligaciones para que este patrimonio no se pierda", alerta.

Xuan de Con especifica que "desde que se produjo el reconocimiento en diciembre hasta ahora no hay datos empíricos suficientes que permitan realizar una evaluación concreta al respecto". "Hay muy buenas expectativas, aunque hacen falta instrumentos indicadores y un sistema de gobernanza del elemento patrimonial para saber de qué manera impacta en la sociedad, tanto en conjunto como de manera sectorial". Y para poder conseguir esas certezas, "son necesarios estudios en los que confluyan los intereses de todos los sectores de la sociedad", sostiene el antropólogo de Purnea (Nava). A su juicio, "hay que tener en cuenta a las administraciones públicas, pero también a las organizaciones empresariales que aglutinan la parte comercial, todo el tejido asociativo que hay en marcha alrededor de la cultura sidrera, las distintas agencias externas como los medios de comunicación o los expertos en la materia, además de la sociedad asturiana en general".

"Realizar un inventario de todo el patrimonio material es algo fundamental", sostiene Luis Benito García, convencido también la necesidad de velar por las prensas, los lagares o la tonelería. que aún se conserva.

La entrega del galardón "Grano de oro" a los "sabios" de la cultura sidrera tendrá lugar el próximo 11 de mayo, coincidiendo con la celebración del Festival del Arroz con Leche en Santolaya de Cabranes.