Absuelto el alcalde de Bimenes al no probarse la agresión al edil de Noreña

El alcalde de Bimenes, Aitor García (Asturianistas), ha resultado absuelto de los delitos leves de maltrato y amenazas de los que estaba acusado por el altercado que mantuvo con el edil de IU Francisco Javier Ardura el pasado 16 de octubre. Fue en los exteriores de la iglesia de Noreña, minutos antes del funeral por la hermana de la regidora de la villa condal.

El juez no ve acreditado que se produjera una agresión que, según el denunciante y sus testigos, habría tenido lugar cuando García recriminó a Ardura a la entrada del templo su asistencia al acto religioso, "cuando sabía que no era bien recibido por la familia". Por contra, tanto el edil noreñense como las personas a las que llamó para testificar sostuvieron en la vista celebrada el pasado viernes en la Pola que el alcalde yerbatu, "muy alterado", insultó de forma grave y hasta llegó a propinarle un cabezo en la nariz. Ardura no presentó parte médico y los efectivos de la Policía Local presentes en la zona no se percataron de lo sucedido.

El incidente entre García y el edil de IU se desencadenó cuando el regidor yerbatu, que afirmó en el juicio mantener una relación de "familia" con Amparo Antuña, llevaba del brazo a la alcaldesa hacia la iglesia para a asistir al funeral de su hermana. Fue en ese momento cuando se percató de que en el pórtico de la iglesia se encontraba el concejal de IU, cuya asistencia al acto religioso parece que no era del agrado de Antuña y su familia por cuestiones personales previas.

De acuerdo con la versión de Ardura, corroborada por tres testigos de parte, nada más verle, Aitor García, "fuera de sí", se le encaró y le empujó contra el pórtico del templo, mientras le gritaba "hijo de puta, fascista, te voy a dar unas ostias". Fue en ese momento cuando le habría cogido de la pechera propinándole un cabezazo. Según uno de los testigos, sería una agresión "como las que se ven habitualmente en el fútbol".

"Ni zarandeo"

El alcalde yerbatu, tanto en su declaración como en el turno de última palabra de la vista judicial del viernes, negó tajantemente que hubiera insultado o agredido a Ardura, algo que corroboraron sus dos testigos. Todo lo más, García reconoció que, al afearle la presencia en el funeral, se produjo un ligero forcejeo con las manos entre ambos. "Le dije que no era bien recibido, pero no hubo empujones, ni zarandeos, ni cabezazo", afirmó el regidor yerbatu, que utilizó el derecho a una última intervención antes de que el juicio quedara visto para sentencia para reiterar su inocencia. "Puedo prometer o jurar que no le di un cabezazo a nadie", enfatizó García. Su abogada también puso de manifiesto que el edil de Noreña no presentó parte de lesiones y destacó el hecho de que los policías locales que estaban en el entorno de la iglesia en ese momento ni se enteraron.

Los dos testigos que declararon en el juicio a instancias de Francisco Javier Ardura afirmaron que el alcalde de Bimenes estaba "muy exsaltado" y que, en efecto, se produjeron los insultos y el golpe con la cabeza. Por contra, los dos testigos que llamó la defensa de García, uno de ellos la edil de Asturianistas Isabel Montes, indicaron que todo se redujo a un forcejeo con los brazos después de que el concejal de Noreña "se viniera arriba" cuando García le dijo que no era bienvenido al funeral.