Sorpresa en la playa de Candás por la aparición de este animal (muerto)

Ha vuelto a pasar. Un delfín muerto ha aparecido esta mañana en la playa Palmera de Candás, en Carreño, para sorpresa de sus vecinos. El cetáceo fue hallado sobre la arena, a pocos metros de la orilla, es pequeño y aparentemente no presentaba heridas. Su aparición generó gran expectación y fueron muchos los paseantes que se acercaron al ejemplar para fotografiarlo. Sin embargo, éste no es un hecho aislado, puesto que en los últimos meses han sido encontrados varios delfines varados en playas asturianas.

El delfín varado en la playa candasina / LNE

El anterior apareció el pasado 16 de abril en la playa de San Juan de Nieva, en Avilés, a pocos metros de la bocana de la ría. Hace casi dos meses, el 17 de marzo, fue encontrado otro muerto en la playa de Salinas (Castrillón). Y el 3 de abril fue rescatado otro en el Muelle de Gijón. En esa ocasión, por suerte, el cetáceo estaba vivo, pero desorientado. El operativo para devolverlo a mar a dentro duró siete horas y en él intervinieron varios bomberos y una veterinaria, en medio de una gran expectación.

¿Qué está pasando últimamente en Asturias para que aparezcan tantos delfines en la costa? La respuesta la tiene Luis Laria, presidente de la Coordinadora para el Estudio y la Protección de las Especies Marinas (Cepesma), que conoce como pocos el comportamiento de estos bellos animales. No en vano dos de ellos, a los que bautizó con el nombre de "Enol" y "Ercina", le cambiaron la vida en 1994 cuando Cepesma no era ni tan siquiera un proyecto. "Enol" y "Ercina" estuvieron cuatro años volviendo a la playa valdesana de Los Molinos, a donde acudía Luis Laria.

Este ejemplo del pasado demuestra que la presencia de delfines en Asturias no es ni mucho menos un fenómeno extraño. Sino más bien al contrario. "Son delfines del Cantábrico astur", dice Luis Laria. "Tanto el delfín mular (es el que se encontró hoy en San Juan de Nieva) como el común y el listado son los ejemplares que más varan en nuestra costa. Son, por decirlo así, sedentarios. Se pueden mover mucho, a Galicia, al País Vasco e incluso pueden bajar a Portugal, pero hacen estos recorridos por la costa asturiana siempre", explica el biólogo. "Podríamos decir que es lo mismo que hablar del urogallo o del oso. Viven en nuestro territorio y están muy cerca de la costa", agrega.

El avistamiento de un delfín siempre genera expectación, pero, por desgracia, algunos llegan muertos a nuestra costa. ¿Cuál es el motivo? Aunque eso lo determinan las necropsisas, Luis Laria asegura que un porcentaje elevado de ellos se producen por "la interacción con las artes de pesca". Muchos de ellos, apunta, "están supeditados a capturas accidentales", en las que los animales mueren "por agotamiento o asfixias".

El delfín de hoy ya estaba muerto, sin embargo, en estos últimos años, ha habido historias más felices, como la que tuvo lugar en el arenal de Morís, en Caravia, en mayo de 2024. Un surfista ayudó a una madre y una cría del delfín, que estaban varadas en la arena, a retornar a las profundidades del Cantábrico. "Llegué a las seis de la mañana a Morís a ver si surfeaba. Me di un paseo, porque no estaba muy seguro de meterme o no y, de repente, me encuentré con dos delfines en la orilla. Lo dejé todo corriendo en el coche y me puse el neopreno", relató. Para salvarlos.