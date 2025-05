Las empleadas de la residencia de ancianos de Noreña temen el cierre del centro: "El edificio se cae a pedazos"

Llueve sobre mojado en la residencia de ancianos de Noreña, dependiente del ERA (el organismo regional de Establecimientos Residenciales de Asturias para personas mayores). Las empleadas del centro denuncian que no han cobrado el mes de febrero, y que en la residencia se acumulan necesidades perentorias que no se están cubriendo. "Los colchones de los residentes rezuman orina, hay problemas en las tuberías con reventones cada poco que deberían repararse a fondo, grifos que pierden agua y nadie repara, lavadoras que se estropearon dejándonos tres días sin lavandería y obligándonos a lavar a mano lo más urgente, con una solución que no vale para nada: una lavadora de 11 kilos para 48 residentes", claman.

La treintena de empleadas del centro viene arrastrando problemas desde hace seis meses, toda vez que la anterior empresa gestora de la residencia dejó de pagarles varios meses y fue necesaria una nueva licitación para cambiar de empresa. La nueva, en cambio, no les ha pagado el mes de febrero que les quedó sin cobrar, aún cuando sería responsable subsidiaria de las deudas que había adquirido el primer gestor.

Además, según ha podido saber este periódico, la nueva concesionaria habría introducido una cláusula en el contrato de subrogación por la que las empleadas renuncian expresamente a exigirles el pago de deudas anteriores. "Algo completamente irregular porque es un derecho reconocido y no podemos renunciar a él", sostienen.

Las trabajadoras del establecimiento noreñense indican que hay un aval depositado por la empresa inicial que debería usarse para pagarles lo que se les debe, pero "no está siendo así". "Desde el ERA se nos dijo que ese dinero era para hacer obras en la residencia, pero es falso; no se está haciendo nada y la residencia se cae a pedazos". A ello se suma que "cada vez que se muere un residente no está entrando nadie en su lugar, con lo que no se generan ingresos", afirman. Por ello, temen que "el Principado acabe cerrando este centro", en vista de las muchas necesidades sin cubrir.

Según relatan, el mantenimiento ha sido asumido por el ERA, y "por no hacer, no hacen ni lo más básico, la hierba nos llega a las ventanas, nadie siega y no podemos sacar a los residentes a tomar el aire porque no hay por dónde pasar", lamentan. Así las cosas, exigen soluciones y que "se tomen medidas". Algunas empleadas han comenzado a poner denuncias para exigir judicialmente el pago del mes que se les debe.

El Gobierno regional apuntó este miércoles que el ERA "estaba al día con los pagos a la empresa anterior, y realizó todas las gestiones para mantener la residencia y las personas que viven en ella, así como el empleo de todo el personal". Asimismo, aseguran que "se están realizando reparaciones en el edificio".