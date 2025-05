Sergio Plata, un atleta de oro: "Mi reto es superarme, ir batiendo mis marcas"

"Empecé a practicar atletismo con 10 años, pero no destacaba en nada. Me tenían corriendo cinco kilómetros todos los días y solo se enfocaban en los que eran buenos". Así recuerda Sergio Plata sus inicios como atleta en otro club. El joven, de 21 años y natural de Nava, lleva ahora siete en el Ciudad de Lugones (Siero) y de la mano de su entrenador, Luis Manuel Menéndez, que es, además, presidente de la entidad, se proclamaba a principios de este mes campeón de España universitario en 400 metros lisos.

Plata consiguió batir en esta edición del campeonato su propia marca bajando por primera vez de la barrera de los 47 segundos y haciendo un registro de 46.96, lo que, además, le da el billete directo a los Campeonatos de España absolutos, que se celebrarán el próximo agosto. Esta no es la única vez que consigue el título.

"Me alcé con el oro en esta prueba en 2023, pero en 2024 no pudo ser". Aquel año, la mala suerte, y no precisamente deportiva, le acompañó. "Soy celiaco y el día antes me intoxicaron con gluten por error, así que no fui capaz de correr porque me encontraba muy mal", explica. Pero esta no es la única medalla que el atleta tiene en su poder.

Sergio Plata acumula un oro en 200 metros lisos conseguido en el campeonato de España celebrado en Huelva en 2020; una plata en el campeonato de España y un bronce en pista cubierta, ambos en 2023. Además, ese mismo año, tuvo la oportunidad de participar en un Campeonato Europeo de Atletismo en Jerusalén. "A nivel individual no obtuve los resultados esperados, pero junto con mis compañeros de la selección española sub-20 de relevos, conseguimos un quinto puesto, que no está nada mal", cuenta.

Sin embargo, a pesar de su palmarés, su objetivo no se basa en conseguir una victoria. "Mi principal reto es superarme a mí mismo y conseguir ir batiendo mis mejores marcas en cada prueba", sentencia.

El atleta compagina sus entrenamientos de "dos horas de duración, cinco días a la semana", con sus estudios. "Estoy haciendo Ingeniería Informática, aunque lo cierto es que no lo llevo muy bien, se me está haciendo complicado", lamenta.

Además de con el apoyo de su equipo y su entrenador, Sergio Plata tiene la suerte de contar con el apoyo de sus padres y su hermana, que también es atleta en el mismo club. "Les estoy muy agradecido, porque sin ellos todo esto no sería posible". Su sueño: "Clasificarme para un Mundial absoluto, pero es algo muy complicado".