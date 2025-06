El punto limpio de Noreña entrará en funcionamiento en octubre tras una inversión de 1,4 millones de euros

Noreña contará a partir del próximo mes de octubre con su esperado punto limpio, una instalación largamente demandada por la ciudadanía y por el propio Ayuntamiento, y que supondrá un importante avance en materia de reciclaje y gestión de residuos. Con una inversión total de 1,4 millones de euros por parte del Principado —que incluye tanto la compra de la parcela como la ejecución de las obras—, el nuevo equipamiento se está construyendo en el polígono de La Barreda y se integrará en la red autonómica de puntos limpios, gestionada por Cogersa, que actualmente cuenta con 20 instalaciones en funcionamiento en Asturias, “y subiendo”, tal y como indica la directora general de Medio Ambiente del Principado, Susana Madera, que visitó las obras de la infraestructura noreñense junto a la gerente de Cogersa, Paz Orviz, acompañadas por parte de la corporación municipal de Noreña y por personal técnico del consorcio.

La fecha elegida no fue casual: la visita coincidió con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, lo que sirvió para poner en valor esta infraestructura como un símbolo del compromiso institucional y social con la economía circular y la sostenibilidad. “El punto limpio de Noreña no es una infraestructura más, es un ejemplo del camino que estamos recorriendo hacia un modelo de gestión de residuos más responsable, más participativo y eficaz”, explicó Paz Orviz. Destacó además que la red de puntos limpios asturiana se encuentra en plena expansión, y que este tipo de instalaciones no solo fomentan el reciclaje, sino que ofrecen un servicio público muy demandado. “Queremos que la ciudadanía tenga acceso a espacios donde depositar adecuadamente los residuos especiales del hogar y que se sientan parte activa en la protección del medio ambiente”, añadió.

Durante la visita, Beatriz García, directora técnica de Cogersa, detalló cómo será la distribución y el funcionamiento del nuevo punto limpio. La parcela, de algo más de 4.000 metros cuadrados, se ha dividido en tres plataformas adaptadas al desnivel del terreno. En la parte superior se situará el acceso principal y la báscula de pesaje, que permitirá identificar a los usuarios industriales. En el nivel medio se ubicarán los contenedores de descarga en altura para residuos como vegetales, escombros, chatarra o voluminosos, mientras que en el nivel inferior se habilitarán espacios para residuos específicos como electrodomésticos, muebles, maderas o elementos susceptibles de reutilización.

El equipamiento contará también con una zona techada para residuos domésticos peligrosos, como botes de pintura, productos de limpieza, baterías o pequeños aparatos electrónicos, y con un espacio dedicado a la reutilización, donde se podrán entregar objetos en buen estado para que tengan una segunda vida. Además, habrá un edificio para el operario encargado de recibir, clasificar y custodiar los residuos, así como de garantizar que la instalación se mantenga en óptimas condiciones, que supondrá una instalación puntera en este tipo de infraestructuras. “Queremos desterrar la idea del punto limpio como un vertedero, y apostar por un espacio limpio, funcional y accesible que invite a su uso”, remarcó la técnica.

Por su parte, la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, expresó su agradecimiento al Gobierno del Principado y a Cogersa por haber hecho posible un proyecto “muy trabajado y necesario” para el concejo. “Tener esta infraestructura supone alinearnos con los objetivos europeos en materia de sostenibilidad, avanzar en la concienciación ciudadana y ofrecer un servicio fundamental a nuestros vecinos”, afirmó la edil. La visita sirvió también para recordar que la educación ambiental y la corresponsabilidad ciudadana son piezas clave en la lucha contra el cambio climático y la reducción de residuos. Así lo expresó Madera, quien subrayó que “este tipo de inversiones son mucho más que una infraestructura, son un faro para avanzar hacia un modelo de economía circular real y eficaz”.