Ataque y amenazas con pintadas en la casa de la edil de Noreña Patricia Redondo: "Cuida tu espalda"

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Noreña denunció públicamente este martes el ataque durante la pasada madrugada a la vivienda y al vehículo familiar de la concejala de Seguridad Ciudadana, Patricia Redondo. Según relató la propia edil, el coche apareció cubierto de huevos y con una pintada en el capó con la palabra “cobarde”, mientras que en el descansillo de su domicilio se hallaron mensajes con contenido amenazante y ofensivo, entre ellos la frase “cuida tus espaldas” acompañada del dibujo de una diana.

La alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, visiblemente afectada, quiso mostrar su total repulsa ante lo sucedido. “No debiéramos tener que estar contando algo así. Ha sido un ataque literal a una familia, con una intención clara de intimidar y causar miedo. En política no vale todo. No valen las mentiras, las medias verdades ni pisotear al contrario. Tiene que prevalecer el respeto y, sobre todo, la verdad”, señaló. Antuña quiso trasladar públicamente el respaldo del gobierno local a la concejala y a su entorno más cercano. “Todo nuestro apoyo a Patricia, a su marido y a sus hijos. Este ataque es mezquino y cobarde. Si alguien tiene algo que decir, que dé la cara, pero no así”. Redondo explicó que fue su marido quien descubrió el ataque al regresar de su turno de trabajo de madrugada. “Fue un susto para todos, para mis hijos, para mí. Yo tuve que ser atendida en el centro de salud. Todo está ya judicializado, por lo que no puedo dar más detalles”, declaró.

La teniente de alcalde, Ana González, considera que el origen del suceso puede deberse al creciente clima de tensión política vivido en el municipio tras el último pleno del Ayuntamiento. González vinculó lo ocurrido con los hechos acontecidos tras la presencia del alcalde de Bimenes, Aitor García, quien se personó en el Consistorio para pedir la dimisión de los concejales de Izquierda Unida de Noreña, después de que lo acusaran de una agresión por la que fue posteriormente absuelto. “Ese día hubo momentos muy tensos, y algunos miembros de IU regresaron al edificio con cámaras para grabar la situación, tratando de avivar el conflicto tanto en ese momento como en redes sociales y declaraciones posteriores. Todo esto ha contribuido a crear un ambiente hostil que puede haber desembocado en lo que ahora estamos denunciando”, explicó González.

La teniente de alcalde añadió que otras integrantes del equipo de gobierno también han sido objeto de amenazas, mensajes intimidatorios e incluso burlas públicas en los últimos años. “Durante meses hemos soportado silenciosamente este tipo de comportamientos, pero eso se acabó. A partir de ahora, todo será puesto en conocimiento de la justicia y de los medios de comunicación. No vamos a responder con odio, ni vamos a utilizar redes sociales para alimentar enfrentamientos, pero tampoco vamos a callar más”, afirmó con firmeza.

Desde el equipo de gobierno insisten en que no tolerarán ninguna agresión, ni verbal ni escrita, ni directa ni a través de insinuaciones o publicaciones en redes sociales. “Hemos vivido situaciones de vigilancia por temor a agresiones físicas. Esto no es nuevo, pero ya no vamos a mirar para otro lado. Como responsables públicas, defendemos el debate político desde el respeto, no desde el acoso y la intimidación”, sentenció González. Redondo ya ha trasladado lo ocurrido a las autoridades competentes, mientras tanto, desde el gobierno municipal insisten en lanzar un mensaje claro, “la política debe ser diálogo, no odio ni violencia. Lo sucedido no puede tener cabida en una sociedad democrática”, concluyó la alcaldesa.