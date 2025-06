Izquierda Unida de Noreña condena el ataque a Patricia Redondo y rechaza las acusaciones del equipo de gobierno

Izquierda Unida de Noreña ha publicado un comunicado en el que manifiesta su “condena firme y rotunda” ante las amenazas sufridas por la concejala de Seguridad Ciudadana, Patricia Redondo, y rechaza de forma tajante cualquier intento de relacionar a su formación con los hechos. “La violencia nunca tiene justificación, venga de donde venga y se dirija a quien se dirija”, expresan desde IU, que traslada su solidaridad a Redondo y su familia, así como su deseo de que se identifique y castigue a los responsables de las pintadas ofensivas y amenazas encontradas en el domicilio y el coche de la edil.

No obstante, la coalición muestra su “más profunda preocupación” por las declaraciones realizadas por la teniente de alcalde, Ana González, quien durante la rueda de prensa celebrada este martes sugirió que la tensión política vivida tras el último pleno, y la posterior actuación de miembros de IU, podrían estar detrás del ataque. “Lanzar acusaciones infundadas y sin pruebas no solo no ayuda a rebajar la tensión, sino que contribuye exponencialmente a crispar aún más el ambiente político en el municipio”, reprochan desde Izquierda Unida, calificando estas palabras de “graves, irresponsables y peligrosas”.

En su comunicado, la coalición acusa a integrantes de IPÑ de haber contribuido durante años a “deteriorar el clima político del municipio con insultos y descalificaciones” hacia sus concejales, y consideran “cínico” que quienes, a su juicio, han alentado la crispación, “ahora intenten responsabilizar a otros de las consecuencias”. “Parece que cuando se amenaza a concejales de IU no tiene la misma relevancia”, señalan.

Cuestionan, además, que tanto la alcaldesa Amparo Antuña, como la propia González, e incluso el presidente del Principado, Adrián Barbón, hayan vinculado los hechos con la confrontación política sin que, según dicen, haya pruebas que lo sustenten. “Deducir todo lo que afirman a partir de unas pintadas nos parece, cuando menos, aventurado. Suponemos que dispondrán de información que nosotros desconocemos”, afirman.

Por último, Izquierda Unida exige al equipo de gobierno que “retire de inmediato sus veladas y no tan veladas acusaciones” y les insta a actuar “con la responsabilidad institucional que se espera de quienes ocupan cargos públicos”. La formación concluye reafirmando su compromiso con la convivencia democrática, el respeto mutuo y la defensa de su proyecto político “desde el diálogo, la coherencia y unos estándares éticos irrenunciables”.