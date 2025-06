Las familias exigen una solución urgente para la escuela de Torazu, con graves daños

La comunidad educativa del Colegio Rural Agrupado (CRA) La Coroña ha dicho basta. Las familias del aula de Torazu, en Cabranes, denuncian el ·estado de extrema precariedad" del centro tras el derrumbe parcial del techo el pasado 30 de mayo. El percance fue provocado por una avería de agua en la vivienda pública situada sobre la escuela, gestionada por Vipasa. La filtración afectó a la instalación eléctrica, equipos informáticos y material escolar, y ha obligado a reubicar al alumnado -una decena de niños de Infantil a Primaria- en una sala anexa que "no está preparada como aula", según afirman desde el AMPA del centro.

El presidente de la agrupación de padres, Sergio de la Hoz, advierte de que varias familias se plantean cambiar de colegio si no se garantiza que el aula esté en condiciones en septiembre. "Sería un golpe letal para la continuidad de este aula del centro", alertó De la Hoz.

Covadonga Laviada, directora del CRA, explicó que dieron aviso al Ayuntamiento semanas antes del colapso y que fue la Consejería de Educación la que medió tras no obtener respuesta municipal. "De Vipasa vinieron un día, pero no resolvieron nada. La Consejería está encima, pero no es su competencia directa. El problema es que ni el Ayuntamiento ni Vipasa actúan", señala Laviada.

Teresa Mieres, madre de dos alumnos, añade que "ver el colegio así también afecta psicológicamente a los niños. Es su cole, no quieren ir a otro". "La escuela de Torazu se hunde, y nadie hace nada", reza la gran pancarta que se desplegó ante la escuela.