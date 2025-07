Baldomero Gutiérrez marca el ritmo en la Big Band de Llanera, la más antigua de Asturias

Baldomero "Mero" Gutiérrez, natural de Laviana, empezó a estudiar música a los 10 años con Ignacio Alonso y continuó tocando en la Banda de Música de Laviana, con la flauta y el saxofón, para después completar sus estudios en el Conservatorio del Valle del Nalón y en el Conservatorio de Oviedo. Mientras estudiaba, compaginaba siempre su formación con la participación como músico en orquestas y grupos, como "Principado" o "Amagüestu". No fue hasta 1997 cuando llegó a Llanera para comenzar a trabajar como docente en la Escuela Municipal de Música del concejo.

"Fue entonces cuando se me ocurrió juntar a todos los instrumentos de las diferentes asignaturas y hacer una formación que no existía por entonces en la escuela", recuerda. Y así fue como nació la Big Band de Llanera, que desde sus inicios ha estado siempre bajo su mando en colaboración con el Ayuntamiento.

La banda fue presentada oficialmente en febrero de 2002, "con el objetivo de hacer una formación adecuada a una Escuela de Música y para que sus componentes aprendieran y disfrutaran de un tipo de música ajena al marketing", explica. Aquel acto contó con la participación de Andreas Prittwitz, compositor alemán que ha realizado colaboraciones con músicos de la talla de Víctor Manuel, Joaquín Sabina, Miguel Ríos o Javier Krahe, y que el pasado mes de abril regresó a Llanera para tocar con la banda e impartir un taller a sus integrantes.

"Aquella primera formación, compuesta por una veintena de músicos de todas las edades, desde los 10 años en adelante, fue cambiando con el paso del tiempo", explica Gutiérrez. "Durante estos últimos veinte años ha ido entrando y saliendo gente , y diría que por ella han pasado más de un centenar de alumnos de la escuela, llegando a contar con miembros de hasta cuatro generaciones de familias", añade. El directos subraya que "somos la Big Band con más antigüedad de todo el Principado de Asturias". Actualmente, la formación está compuesta por 26 instrumentistas.

Al principio, no había músicos de viento metal, porque "son instrumentos que no se imparten en la escuela". "Poco a poco se fueron incorporaron trombones y trompetas, a través de colaboradores que no eran alumnos de la escuela, para poder conformar lo que se entiende por una Big Band oficialmente", explica. Además, cuentan con pianistas, guitarristas, bajos, baterías y dos cantantes.

Rock, blues, jazz, latin jazz o baladas son algunos de los géneros que forman parte de su repertorio, sin olvidarse del swing, que es "el estilo fundamentar de una formación de estas características". "Tenemos una lista de temas base, que se van añadiendo y quitando en función de su dificultad o de que nos gusten más o menos", explica. "Lo importante es que el músico se sienta cómodo con lo que está tocando", afirma Gutiérrez, que cita temas de swing como "In The Mood", "Beyond the Sea", "Respect" o "Misty" como parte de su repertorio.

Después de más de cien conciertos a sus espaldas, tanto por Asturias como fuera de la región, Baldomero Gutiérrez afirma que "para mí, y creo que para todos los que formamos parte de la Big Band de Llanera, sería algo muy importante vivir una experiencia en el extranjero". Y, aunque de momento tendrán que esperar, admite que "este año tenemos un proyecto para principios de curso que será muy bonito", pero del que aún no se pueden desvelar más datos "ya que todavía está en proceso y pendiente de confirmación", puntualiza.

Dentro de la celebración de su veinte aniversario, ya que no cuentan los dos ejercicios de pandemia por no poder actuar, en 2024 la formación organizó una exposición en la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera. Allí pudo verse una gran variedad de material propio: fotografías, programas de conciertos, placas conmemorativas, recortes de prensa, un vídeo que se reproducía en bucle con las diferentes formaciones de los últimos años y hasta una carta que les envió Antonio Masip, entonces alcalde de Oviedo. Además, ofrecieron también un concierto de aniversario en la Escuela Municipal de Música, colgando el cartel de aforo completo.

"La verdad es que estamos muy contentos con la respuesta de la gente y cada vez nos demandan más actuaciones", concluye Baldomero Gutiérrez, encargado de marcar el paso en una formación musical que se plantea entre sus objetivos más ilusionantes darse a conocer más allá de las fronteras españolas, algo que, por su alta calidad, merece y seguro que pronto logrará. n