"Precious Stone": la conexión entre José Ornia y Nacho Manzano brilla entre las mejores fotografías gastronómicas del mundo

Una pequeña obra de arte servida en un plato. Así podría describirse “Precious Stone”, la fotografía del naveto José Ornia que ha logrado hacerse un hueco entre las mejores del mundo en la última edición de los World Food Photography Awards, el certamen de mayor prestigio internacional dedicado a la fotografía gastronómica. Su imagen ha sido reconocida con el galardón "Commended by the jury" ("Elogiado por el jurado") en la categoría "Marks & Spencer Food Portraiture", una distinción otorgada por un jurado internacional presidido por el afamado fotógrafo David Loftus y en el que también se cuenta con una representación española a través de los Hermanos Torres.

La imagen seleccionada muestra un elegante postre de Nacho Manzano, cocinero asturiano con cuatro estrellas Michelin, servido en el restaurante NM de Oviedo. Minimalista, sobria, centrada en una geometría precisa y una estética limpia, la composición evoca el aspecto de una joya. Algo que no es casualidad. “Nacho ya pensó el plato como una pieza preciosa, con ese "diamante de sal" coronando el centro y yo decidí retratarlo como tal”, explica Ornia. “En cuanto lo vi, con esa vajilla tan especial, supe que lo que tocaba era luz, óptica adecuada y un encuadre limpio que lo elevara”, añade el fotógrafo. La relación de Ornia con Manzano viene de lejos, pero este trabajo fue uno de los primeros para su nuevo local en el centro de Oviedo. "Con Nacho llevo años colaborando, pero para el NM fue de los primeros encargos. Y resultó ser de los más especiales", expresa.

Fueron más de diez mil imágenes de 70 países las que competían este año por ganarse un lugar en este certamen, que no solo premia fotografías de platos, sino también visiones culturales, sociales y artísticas en torno a la alimentación. La propuesta de Ornia ha destacado por su depurada técnica y su enfoque de estudio. Aunque no es la primera vez que esta imagen recibe atención. En 2024, fue mencionada con honores en los New York Photography Awards, pero esta nueva selección supone un paso aún más relevante. "Este es el concurso más grande y especializado del mundo. Ser finalista ya es un premio", reconoce el naveto.

Más allá del orgullo profesional, Ornia reflexiona sobre cómo ha cambiado la forma de consumir imágenes. "Antes una foto se imprimía, quedaba en un libro o en un cartel. Ahora, si deja de aparecer en una pantalla, parece que desaparece", lamenta. "La sobreproducción y la velocidad con la que se comparte todo hace que incluso lo más trabajado pase enseguida", añade. Aun así, él no pierde la motivación. Y aunque no tiene previsto seguir explotando la misma imagen, piensa en lo que vendrá a continuación. "Ahora quiero hacer algo nuevo, algo que aún no existe", comenta entre risas. A pesar de que su estilo no es fotografiar pensando en premios, su lenguaje visual ha vuelto a demostrar que, cuando el talento y la sensibilidad se dan la mano, incluso una cucharada de postre puede convertirse en una joya.