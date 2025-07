Noreña se llena de melodías con “Música en el Jardín": este es el programa

La música volverá a tomar los jardines del Ayuntamiento de Noreña este agosto con la XI edición del ciclo “Música en el Jardín”, una propuesta cultural organizada por la Concejalía de Cultura que apuesta por la variedad de estilos y la calidad artística. Las actuaciones tendrán lugar los viernes 1, 8, 22 y 29 de agosto a las 19.30 horas, con entrada libre y traslado al salón de actos de la Casa de Cultura “Severo Ochoa” en caso de lluvia.

El programa arranca el viernes 1 con la Orquesta Céltica Asturiana, dirigida por el productor musical Mento Hevia. Bajo el título ‘Del corri-corri al siglo XXI’, ofrecerán un recorrido histórico-musical por la tradición asturiana, desde danzas ancestrales, como el corri-corri o el pericote, hasta piezas contemporáneas como la Suite Branu Asturianu, compuesta por Hevia en 2004.

El viernes 8 será el turno de "The Soulers", banda asturiana consolidada en la escena musical con una fusión de soul, funk, disco y rhythm & blues. Formada por seis músicos experimentados, presentarán su último trabajo "Fate is Not Given" (2025), que continúa la senda iniciada con sus anteriores discos.

El día 22 el protagonismo será para el teatro y la copla con "Saltantes Teatro" y su espectáculo ‘La Folclórica’, liderado por la actriz y cantante Nerea Vázquez. En clave de humor y homenaje, la propuesta plantea un apocalipsis folclórico en el que Vázquez se convierte en “la mejor folclórica”, acompañada por la música en directo de Carla Armas.

El broche final llegará el viernes 29 con la soprano Susana Gudín y su espectáculo ‘Trampantojos operísticos’, un concierto que explora el arte del disfraz y la sorpresa en la ópera. Estará acompañada por Álvaro González Cortés al piano y Sara Álvarez Alba a la flauta travesera.