Candás da otro salto festivo con la cucaña: estos fueron los mejores saltos y las peores caídas

Candás vibró ayer con la cucaña marinera poco después del mediodía, en uno de los momentos más esperados de las fiestas de San Félix. La competición, que desafía el equilibrio, la velocidad y, sobre todo, el miedo escénico, consiste en correr por un palo horizontal cubierto de grasa (de aproximadamente cuatro metros), suspendido sobre el agua para alcanzar un ramo colgado en su extremo. Pese a su sencillez, cada año se convierte en uno de los grandes espectáculos del verano en la capital de Carreño. Poco antes, el certamen "otres coses que floten" llenó el litoral de embarcaciones "engalanadas" por jóvenes disfrazados.

Como explicó entre risas Alain Fernández, portavoz de la competición de cucaña y maestro de ceremonias con micrófono en mano: "Todo el mundo puede participar, son solo cuatro metros por debajo de ti. ¡Tenéis que demostrar que podéis!". Desde primera hora de la mañana, el muelle fue llenándose de espectadores, música festiva y participantes llegados desde lugares lejanos y algunos insospechados: Irlanda, Noruega e incluso Australia.

En la edición de este año, 35 participantes se atrevieron a poner a prueba su equilibrio. La competición se dividió en tres rondas y ofrecía tres premios por categoría: un primer premio de 100 euros, un segundo de 60 y un tercero de 30, tanto en la modalidad masculina como en la femenina. La expectación fue máxima desde el primer salto, protagonizado por Xuan Cortés, de 21 años y natural de Candás. "Es la segunda vez que salto. Esta competición es lo que más me presta de las fiestas sin duda. Eso sí, vengo sin dormir, salí anoche hasta el amanecer", admitía entre risas. Cada intento era una escena de emoción y comedia. Había quienes se lanzaban con cámaras para inmortalizar el momento, otros resbalaban estrepitosamente a mitad de carrera, pero no faltaron las risas.

En la categoría masculina, los primeros en tocar el ramo fueron Nacho García y Mario González, cuñados madrileños de Tres Cantos. Nacho, veterano de la prueba, logró el primer premio tras una carrera impresionante. "Es mi tercer año participando. Vengo con los suegros y esto ha sido una alegría inmensa". Le siguió Mario, debutante absoluto que confesaba: "No sé si ha sido la suerte, porque preparación no tenía ninguna".

La última "medalla" masculina fue para Raúl Quiroz, quien ya había avisado en su primer intento: "Este año repito. El año pasado terminé ganando el tercer premio. Este primer salto ha sido solo un calentamiento". Y no falló: en la tercera ronda, con más fe que técnica, logró arrancar el tercer puesto y cerrar la categoría. "A la tercera va la vencida", bromeó tras lograrlo por segundo año consecutivo.

En el lado femenino, fue Marina Arredondas, de 24 años, quien rompió el hielo. "Dije: o voy sin pensar o no salto. Y ha sido la mejor opción", aseguraba aún empapada, tras una buena caída que no logró impedirle disfrutar del momento. "El golpe en el pie me lo llevo, pero repetiría sin duda". Aunque ninguna de las participantes logró el ramo este año, la emoción se mantuvo hasta el final gracias a Irene Montés, también de Tres Cantos, última en lanzarse. "Bueno, los de Tres Cantos ya lo tenéis chupado, venís entrenados de casa", bromeaba el portavoz antes de su salto, que terminó en el agua.

Con risas, chapuzones, anécdotas y premios, la cucaña y "otres coses que floten" volvieron a triunfar en Candás.