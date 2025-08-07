Herido grave en un accidente laboral en una nave de Pravia cuando reparaba una máquina de levantar palés

Un trabajador resultó ayer herido de gravedad en un accidente laboral en Prahúa (Pravia). Fue trasladado en UVI móvil al HUCA. El suceso se produjo sobre las 9.30 horas, en una nave de una empresa de aislamientos, que había requerido los servicios de la firma gijonesa para la que trabaja el herido tras una fuga de aceite en una máquina para levantar palés.

Según el responsable de la empresa praviana, el trabajador levantó la máquina con un gato y "no debió de asegurarla, estaba debajo. Yo estaba muy nervioso y él mismo me dijo que usara el gato para levantar la máquina, hablaba y estaba consciente". El herido, de unos 30 años, sufrió daños en la cabeza, dijo el responsable de la firma praviana, que llamó al 112. Bomberos y Guardia Civil también se personaron en la nave.