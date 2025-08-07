María Jesús Aguilar expone en Candás

La pintora candasina María Jesús Aguilar Menéndez inaugura este sábado en la Casa Municipal de Cultura de Candás la exposición "De paso". Se trata de una colección de 32 óleos "que transitan entre el realismo pictórico y la evocación poética del tiempo, los paisajes y las emociones".

Las obras se inspiran en caminos, ríos, senderos y rincones rurales que invitan a la contemplación y al recuerdo. "Cada lienzo es una escena detenida, una evocación emocional donde el realismo convive con una mirada poética", destaca la promoción de la muestra.

El acto de apertura de la exposición, con la presencia de la autora, será a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.