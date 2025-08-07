María Jesús Aguilar expone en Candás
P. T.
Candás (Carreño)
La pintora candasina María Jesús Aguilar Menéndez inaugura este sábado en la Casa Municipal de Cultura de Candás la exposición "De paso". Se trata de una colección de 32 óleos "que transitan entre el realismo pictórico y la evocación poética del tiempo, los paisajes y las emociones".
Las obras se inspiran en caminos, ríos, senderos y rincones rurales que invitan a la contemplación y al recuerdo. "Cada lienzo es una escena detenida, una evocación emocional donde el realismo convive con una mirada poética", destaca la promoción de la muestra.
El acto de apertura de la exposición, con la presencia de la autora, será a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Atropello mortal en Pola de Siero: fallece una mujer tras un accidente con un camión de obras
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- El drama de los jóvenes empresarios que compraron un histórico merendero en Parres y que siguen esperando por un permiso para abrir: 'Estamos pagando hipoteca y autónomos sin trabajar
- El oviedismo llora la pérdida de David Villaverde, aficionado azul muy querido: 'Todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- La mayor ola de calor del verano abrasará a Asturias: temperaturas de 36 grados hasta el domingo y riesgo muy alto de incendios
- De oriente a occidente: las carabelas portuguesas afectan ya a playas de 14 concejos asturianos
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial