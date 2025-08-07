“Valles y olas”, nueva marca turística de Carreño: "Tenemos mucho que ofrecer y lo proyectamos con una imagen potente, moderna y propia”

“Carreño. Valles y olas”, es el lema de la nueva marca turística del municipio, una identidad que nace de la geografía, de la cultura y del alma del territorio. Diseñada por el artista Goyo Rodríguez, vecino desde hace más de 15 años, parte de una idea sencilla pero poderosa a través de los cinco suaves valles que recorren el concejo de este a oeste y desembocan en el mar. Esa transición de la tierra al agua se convierte en la columna vertebral en la propuesta. “Quería que la gente se sintiera identificada, que la marca fuera algo propio, que les representara”, explicó el autor, quien aseguró que vivir en el propio territorio fue una ventaja, pero también una responsabilidad añadida. “La clave surgió pronto, trabajé a partir del lema ‘valles y olas’ y de ahí nació también la parte gráfica, como un pequeño puzzle que encajó muy bien”, señaló.

Rodríguez apostó por un diseño tipográfico limpio y atemporal, con líneas suaves que evocan las lomas del interior y las olas del Cantábrico. En la paleta cromática, dos tonos de verde como guiño a los colores corporativos del concejo. El conjunto transmite movimiento, armonía y una vocación clara de modernidad. Durante el acto, se explicaron también los valores que encierra el lema. “Valles” representa la cultura, la agricultura, la ganadería, la naturaleza, el deporte y la salud; mientras que “olas” simboliza la pesca, la industria, la playa y también la cultura, el deporte y la salud, conformando así una doble vía de conexión emocional con el territorio.

La marca se presentó este jueves en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), donde el concejo está presente por primera vez con stand propio, tras compartir espacio en ediciones anteriores. La jornada estuvo marcada por la visita institucional, que contó con la presencia del Consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y situó al concejo en el centro de todas las miradas. La presentación de una imagen renovada que busca poner en valor lo que hace único a Carreño, su paisaje interior, su costa, su historia, su presente y su proyección futura.

El alcalde, Ángel García, destacó la importancia simbólica y estratégica de este lanzamiento. “Es un día muy especial. No solo estamos por primera vez en la feria con stand propio, sino que además presentamos una marca que nos representa como concejo. Queremos separar la imagen turística de la institucional, y esta identidad visual recoge todo lo que somos: valles que se funden en olas, naturaleza, gastronomía, playas, fiestas… Tenemos mucho que ofrecer en un territorio muy concentrado y bien comunicado, y queremos proyectarlo con una imagen potente, moderna y propia”.

La nueva marca no solo se aplicará a carteles y folletos, sino que también se integrará en la web y en la app turística municipal, que se actualizará para incorporar la nueva imagen. A ello se sumarán campañas específicas en redes sociales bajo el nombre de “Turismo de Carreño”, con el objetivo de reforzar la presencia del concejo tanto a nivel nacional como, en un futuro, internacional.

“Una marca turística necesita unos cimientos muy sólidos. No se trata solo de un logo, sino de generar un sistema visual y emocional coherente, que funcione en todas las aplicaciones posibles: papel, pantalla, señalética, promoción…”, añadió Goyo Rodríguez, que presentó un dossier completo al Consistorio para asegurar la versatilidad de la marca y facilitar su implantación.

El proyecto ha sido impulsado por el área de Turismo del Ayuntamiento de Carreño, liderada por la concejala Paula Riobello, en colaboración con el área de Cultura, encabezada por David González, y con el apoyo del teniente de alcalde, Juan Pola.

Como colofón a la presentación, se proyectaron dos spots promocionales que completan el mensaje de la nueva marca, mostrando la riqueza de un territorio que abraza la tierra y el mar con la misma intensidad. Así, bajo el lema “Valles y olas”, Carreño apuesta por una imagen sólida y reconocible, con la intención de consolidarse como un destino con identidad propia, capaz de atraer al visitante sin renunciar a su esencia. Un concejo que mira al futuro sin perder de vista sus raíces.