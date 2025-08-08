El concurso de ganado de Llanera homenajea a sus fundadores

Todo listo para la edición número 50 del Concurso-Exposición de Ganado de Llanera, que se celebra en el ferial del concejo, en Ables. Ayer entraron las reses en el recinto y hoy viernes comienzan ya las calificaciones desde las 10 de la mañana. Hay, como cada año muchas actividades alrededor de esta cita y no falta el taller de "pequemanejadores" de ganado, que se celebrará hoy a las 20.00 horas. Después, a las 20.30 habrá una exhibición de perros Border Collie con rebaños.

El sábado, además de las caificaciones que se prolongan durante toda la jornada, tiene lugar una de las citas más esperadas, la Subasta de Ganado Vacuno Élite, a las 20.00 horas, con una notable participación de animales de ganaderías llanerenses.

El domingo a las 11.30 horas se entregarán los premios del certamen y llegará uno de los momentos más especiales: el acto de reconocimiento a las familias fundadoras de este concurso que ha alcanzado su medio de siglo de vida.

Feria ecológica Fapea

A las 12.30 horas habrá exhibición de perros Border Collie con rebaños y a las 13.30 horas otro de los momentos espectaculares del evento, con el arrastre de caballos. A las 15.00 horas está previsto que hayan finalizado todos los actos.

Este gran evento ganadero de Llanera coincide con otra emblemática cita del concejo, la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea), que se desarrollará durante tres días, del 8 al 10 de agosto. En esta edición cuenta con 68 expositores, de los que 26 son asturianos y 42 proceden de otras comunidades o de Portugal.

Fapea se inaugura hoy viernes a las 11.00 horas y durante todo el fin de semana habrá actividades para todos los públicos, charlas, demostraciones de cocina, degustaciones, juegos y propuestas para los más pequeños o concurso de tapas. Este es mañana, sábado, a las 18.00 horas, y participan dos restaurantes de Llanera y uno de Siero. La feria abre el domingo hasta las 15.30, hora en la que está prevista la clausura.

Dos citas con lo mejor del campo

