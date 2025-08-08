El Lealtad presentó sus nuevas equipaciones

El Lealtad de Villaviciosa presentó ayer en el stand que el municipio tiene en la Feria de Muestras de Asturias las nuevas equipaciones del club para la temporada 2025/2026. Fue un acto, en la imagen, para dar a conocer vestimenta y patrocinadores, entre los que se encuentra el Ayuntamiento maliayés, Sidra El Gaitero, Sidra Castañón, Turismo Villaviciosa, GAM, Ascensores Tresa, Tartas San Martín e Intrazados. El stand del concejo,tal y como explicó el alcalde, Alejandro Vega, que aparece primero por la derecha en la foto, cuenta con programación diaria y acoge la actividad de colectivos del municipio además de desarrollar la labor de promoción del territorio.