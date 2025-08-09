Candás, listo para un maratón de estrenos costumbristas: así llega el ciclo teatral más esperado

La XXXV edición del Salón de Teatro Costumbrista de Candás fue presentado en el stand de LA NUEVA ESPAÑA de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). La ya clásica cita del verano asturiano llega con más fuerza que nunca, con 14 obras que se representarán de manera ininterrumpida del 12 al 24 de agosto, a lo que se sumará la gala final (día 29) en la que se entregarán los premios "Aurora", en honor a la actriz Aurora Sánchez de Arriba, actriz esencial del teatro costumbrista del siglo pasado. Todo ello será en el teatro Prendes.

El programa está repleto de estrenos absolutos, lo que, según el gerente del escenario de Candás y responsable del proyecto, Alain Fernández, "habla de la gran repercusión" que las obras del programa son capaces de generar. "Este año se publicará en LA NUEVA ESPAÑA una crítica diaria de Gonzalo Bengoa, lo que asegura a las compañías un alcance asegurado", subrayó Fernández. Y explicó en estos términos la gran cantidad de estrenos que ofrece este año el Salón: "Doce de las catorce obras se representan por primera vez en el Teatro de Prendes, aparte de otros dos reestrenos: "Tres Sainetes" y "Superpín", la versión asturiana de Superman".

Una "gran actividad cultural"

Al acto de ayer, además de Alain Fernández, acudió el concejal de Cultura de Carreño, David González. Estuvieron presentes también el director de la compañía langreana "Teatro Kumen", José Ramón López, dramaturgo asturiano que está presente en esta edición con hasta cuatro obras diferentes, y el director de LA NUEVA ESPAÑA, Gonzalo Martínez Peón.

El edil David González destacó "la gran actividad cultural" del concejo, en especial en verano, y subrayó "el rotundo éxito" del Salón de Teatro Costumbrista. "Prueba de ello es el nivel de asistencia y el constante crecimiento que esta viviendo", apuntó González. Y puso en valor que las representaciones atraen público "no solo de Asturias, sino también de fuera del Principado", concretó.

Crecimiento de público

El teatro Prendes atrae en cada edición a más y más gente, como comentó su gerente: "En 2024 vendimos un 10% más abonos que el anterior, y es algo que se lleva repitiendo unos años, por eso decidimos aumentar el aforo", dijo.

La organización subraya que el cambio de horarios que se produjo tras la pandemia ha favorecido el éxito reciente, aunque supusiera una cierta ruptura con la tradición candasina. "Siempre se había empezado a las 23.00 horas, por una tradición que venía de la época del NO-DO, que llegaba tarde desde Gijón y se tenía que ver antes de cualquier película o función, por lo que se empezaba a esa hora. Desde la pandemia decidimos cambiar a las 21.00 horas, lo que permite a más público acercarse. Ahora vemos a más personas más mayores y a incluso niños y niñas", indicó Fernández.

Si de algo se presumió ayer fue de la capacidad de arraigo que este tipo de evento tiene en "lo nuestro", como dijo Alain Fernández. "El estilo del teatro costumbrista es único, no lo hay en ningún otra región española. Cuando la gente viene a Asturias está genial que disfruten de nuestro clima, de nuestra comida, de la sidra... pero, si de verdad quieren saber cómo somos los asturianos, deben venir a ver alguna de estas obras. Son la representación perfecta de cómo somos los asturianos", comentó.

El teatro costumbrista asturiano ha sido declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). Fernández hizo un paralelismo con el teatro tradicional japonés "Kabuki", que justamente transmite la forma de ser del japonés a través de diferentes temáticas, las cuales no tienen porque ser tradicionales, como recordó el concejal David González: "Los jóvenes llevaban tiempo demandando temáticas menos clásicas y romper un poco con el molde establecido", dijo. A renglón seguido, Alain Fernández subrayó que "gracias a dramaturgos como José Ramón López, hemos podido traer nuevas temáticas y abrir puertas a nuevas cuestiones, que hacen también más llamativas las representaciones para todos los públicos".