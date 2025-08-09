El Xiringüelu contará con 249 efectivos de la Guardia Civil para velar por la seguridad en una fiesta en la que se prevén más de 40.000 personas en Pravia

Nada menos que que 249 efectivos de la Guardia Civil de Asturias prestan sus servicios en el dispositivo de seguridad que se establece con motivo de la celebración de la 82.º edición del Xiringüelo, este domingo en Pravia. El dispositivo estará operativo hasta las 08.00 horas del lunes día 11 de agosto en un despliegue que se une al realizado para el Descenso Internacional del Sella de este sábado. "Estamos sin lugar a dudas en el fin de semana que más esfuerzo exige a la Guardia Civil en todo el verano", destaca la Benemérita.

Para velar por la seguridad de todos habrá un gran refuerzo en la vigilancia del espacio aéreo, con el refuerzo de 12 RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) para vigilar y controlar puntos estratégicos y dos sistemas anti dron que detectarán cualquiera que esté volando sin autorización. La Guardia Civil prevé una afluencia de más de 40.000 personas en el Prau Salcéu para una romería que data de 1940 y en la que es tradición que las distintas peñas construyan casetas en la ribera del río Nalón, aunque son miles los jóvenes que llegan de distintos puntos de Asturias para participar en esta cita por libre.

El dispositivo especial de seguridad dispuesto por la Guardia Civil, como en años anteriores, se establece principalmente en torno al recinto donde se celebrará el evento. Su misión es garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, minimizando los incidentes y situaciones de emergencia que se pueden producir, facilitando así que los asistentes disfruten con completa normalidad la fiesta, indica la Guardia Civil.

Dispositivos de transmisión de imágenes para actuar con rapidez

Como novedad este año, dicho dispositivo se verá incrementado por acciones de prevención que se llevarán a cabo tanto en la estación del tren como en la de transporte de viajeros. Se emplearán un total de 153 medios de transporte entre vehículos todo terreno, turismo, motocicletas, furgonetas, oficina móvil de recogida de denuncias, helicópteros y aeronaves tripuladas por control remoto. "Como viene siendo habitual, se instalarán por la Guardia Civil previo al inicio de la fiesta de varios sistemas de transmisión de imágenes tomadas en el recinto para para poder detectar cualquier incidencia con rapidez. Estas imágenes son transmitidas por IP a un servidor de la Guardia Civil que permite su visionado en el Puesto de Mando establecido en Pravia", detalla la Benemérita.

Al igual que en ediciones anteriores, para hacer frente a una de las preocupaciones más importantes de la Guardia Civil, los delitos contra la mujer y en especial todo tipo de acto que atente contra la libertad sexual, habrá efectivos de la Guardia Civil especializados en este tipo de hechos delictivos que se encontrarán en la zona para prevención y en su caso atención e investigaciones que fueran necesarias.

Controles de alcoholemia y drogas

Igualmente, desde las 14.00 horas del día 7 y hasta la finalización del dispositivo a las 08.00 horas del día 11 de agosto se establecen controles en diferentes puntos de acceso a la localidad de Pravia, así como en determinados puntos sensibles, tanto en materia de Tráfico como de Seguridad Ciudadana.

El fin es evitar la circulación de vehículos cuyo conductor se encuentre bajo influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas y en el caso de Seguridad Ciudadana incautar armas prohibidas y drogas tóxicas. Todo ello con el fin de conseguir que la fiesta sea segura.

Itinerario para los que van a recoger a los romeros

Por parte del Sector de Tráfico de Asturias, se ha diseñado un itinerario que estará señalizado para facilitar el tránsito de aquellas personas que se acerquen al prado Salcedo con vehículos particulares a recoger a familiares y amigos. Con este plan la Guardia Civil pretende que el tráfico de vehículo sea más seguro y fluido. Este itinerario se pondrá en funcionamiento a las 09.00 horas del día 10 hasta las 00.00 horas del día 11 de agosto.

Este circuito tendrá la Avenida de Peñaullán como zona de descarga y recogida de personas. Así los procedentes de Soto del Barco llegarán a la glorieta de Pravia en el kilómetro 7 de la carretera AS-16, donde tomarán la 3ª salida para acceder a la Avenida Peñaullán, saliendo de nuevo en único sentido a la AS-16.

Los procedentes de Cornellana accederán por la AS-16 al kilómetro 7 donde cogerán la 1ª salida de la rotonda de Pravia, accediendo a la Avenida Peñaullan, continuando después de dejar o recoger ocupantes a la AS-16 sentido Soto del Barco o Cornellana.

Consejos para evitar incidentes

Entre los consejos para los asistentes, asegurarse de que los bolsos están cerrados, no dejar teléfonos móviles a la vista, utilizar calzado adecuado, para evitar cortes y lesiones y el consumo moderado de bebidas alcohólicas, además de recordar la incompatibilidad de la ingesta de bebidas alcohólicas o drogas con la conducción.

Las unidades que intervienen en este dispositivo, son Seguridad Ciudadana de la Compañía de Pravia, Luarca, Oviedo y Avilés, Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) con base en León con equipos RPA´s, detectores e inhibidores, Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia de Asturias (USECIC), Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX), Grupo de Apoyo a las Telecomunicaciones (GATI) de la Zona del Principado de Asturias, así como el Servicio de Telecomunicaciones con sede en Madrid, Servicio Cinológico de Asturias y del Servicio Central, Unidad de Helicóptero de la Guardia Civil (UHEL) con base en La Morgal, Sector de Tráfico de Asturias, Grupo de Información Policía Judicial, Oficina Periférica de Comunicación (OPC), Centro Operativo de Servicios (COS), Equipos RPA´s correspondientes de Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional (Equipo PEGASO) de Teruel y Asturias, así como PEGASO Central con sede en Madrid y Servicio Aéreo con base en Torrejón de Ardoz. También están presentes equipos detectores y anti-RPA´s de Asturias, Pegaso Central y Servicio Aéreo.