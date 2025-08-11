De Francia hasta Nava para hacer la comunión: "No olvidamos las raíces"

Nava fue escenario este fin de semana de una celebración tan emotiva como cargada de simbolismo. Alice Hamou-García, una niña francesa, de Marsella, con hondas raíces familiares en el concejo, recibió el sacramento de la primera comunión en la iglesia parroquial, en el mismo templo donde, hace cinco o seis años, fue bautizada junto a su hermana mayor, Celia. En esta ocasión, la cita religiosa se convirtió también en un homenaje a la historia familiar, marcada por la emigración, el regreso y el firme deseo de mantener viva la conexión con Asturias.

La historia familiar en Nava se remonta más de 120 años atrás, aunque la parte francesa comenzó cuando el padre de Carmen Martínez —abuela materna de las niñas—, natural de Nava, se vio obligado a emigrar a Francia por la dictadura franquista.

"Fue por la guerra", recuerda ella, que explica que solo pudieron volver cuando ya no había peligro. A pesar de la distancia, la familia mantuvo siempre un vínculo estrecho con el pueblo. Ese amor por la tierrina que mantuvo el bisabuelo de las niñas lo mantiene el resto de la familia, tal es así que a partir de este año, Laetitia Hamou, madre de las niñas, puede solicitar ahora la nacionalidad española como prevé hacer y se convertirá en ciudadana franco-española.

La familia conserva en Nava tres casas, heredadas de generaciones anteriores, que han ido rehabilitando y donde se alojan durante sus estancias en verano, Navidad y mes de febrero. "Venimos porque tenemos raíces aquí y nos gusta mucho Nava", señala la abuela, que siempre ha mantenido el contacto con tíos y primos que residían en la zona.

Entre esos lazos destaca la estrecha amistad, forjada hace décadas, con la familia de Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo. De hecho, su madre, Araceli Estrada, forma parte del coro Sanmartino, que participó en la comunión interpretando varios temas durante la ceremonia. "Se siguió la tradición, porque la abuela de la niña venía con su padre y se quedaban aquí, desde entonces nos conocemos y hemos sido amigas toda la vida. Ellos quieren seguir viniendo, mantener sus raices navetas, y eso es muy bonito", comentó Araceli emocionada, recordando que esta relación de afecto se mantiene generación tras generación.

La ceremonia fue oficiada por el párroco Eduardo Solís, que conoce bien a la familia. En su homilía habló de la fe, la esperanza y la caridad como virtudes que sostienen la vida cristiana. "Pedimos por Alice para que siga creciendo humana y cristianamente", expresó, recordando que este día era un paso más en el camino iniciado con el bautismo. El acto estuvo acompañado por la música del coro y el sonido inconfundible de un gaitero y un tamborilero, que aportaron el toque más asturiano a la jornada.

Para Alice, que ha realizado su catequesis en Francia, la experiencia de recibir este sacramento en la iglesia de Nava fue un momento muy especial. "Es un día muy feliz, muy dichoso, para ella y para toda la familia", apuntó el sacerdote, subrayando que la decisión de celebrarlo en Asturias responde al profundo sentimiento de pertenencia que la familia ha sabido preservar a lo largo del tiempo.

Tras la misa, vecinos, amigos y familiares compartieron felicitaciones y recuerdos, en una atmósfera que mezclaba la solemnidad de la ocasión con la calidez de un reencuentro familiar. Entre conversaciones y anécdotas, todos coincidían en que estas celebraciones contribuyen a que las nuevas generaciones mantengan el vínculo.

En palabras de Carmen, "poder celebrar aquí los bautizos y comuniones de mis nietas es volver a nuestra historia, a lo que somos". Y así, entre campanas, cantos y música y baile tradicional, la pequeña Alice selló un capítulo importante de su vida, demostrando que, aunque la distancia geográfica sea grande, las raíces siempre encuentran la forma de florecer en la tierra donde nacieron.