Un político "leal a sus valores", "un líder valiente y con visión"
El PSOE local destaca su figura, mientras que la oposición critica el escenario para el anuncio
L. R. /P. t.
La dimisión de Gerardo Sanz como alcalde de Llanera provocó ayer una cascada de reacciones. Entre las primeras, las del exconsejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, gran amigo personal, que colgó un cariñoso mensaje en uno de sus perfiles en redes sociales. "La ventaja para sus vecinos y amigos de compartir camino con personas como Gerardo Sanz es que al ser leal a sus valores y principios sabes que siempre puedes contar con él, que sus acciones son previsibles y que elevan el listón de lo que es un servidor público", escribió.
"Mucho lo hecho y bien. Se pierde un excelente alcalde pero se conserva un extraordinario amigo. El camino continúa", añadió Martínez, unido a Sanz por una estrecha amistad desde sus inicios en la política, en la que también coincidieron con José Antonio González, actual concejal y secretario general del PSOE de Llanera.
A través de un comunicado, el PSOE llanerense indicó que "Gerardo ha sido mucho más que un alcalde. Ha sido un líder cercano, valiente, con visión, que supo recoger un proyecto político cuando Llanera estaba paralizada, y convertirlo en uno de los concejos con mayor dinamismo, actividad cultural y calidad de vida de Asturias".
Gonzalo Bengoa, portavoz municipal de IU, destacó que "respeta" la decisión de Sanz. "Tras dejar su liberación, no estaba a pleno rendimiento y eso perjudica a Llanera. Quien tenga la Alcaldía de Llanera debe estar presente siempre y es evidente que la gente no percibía que esto fuera así", dijo.
También mostró su "respeto" por la "decisión de la persona" Silverio Argüelles, portavoz municipal del PP y diputado nacional. "Me quedo con su declaración de que el PSOE tiene abandonado al campo asturiano", indicó, además de considerar que este evento ganadero no le pareció el lugar adecuado para hacer este anuncio.
Marisa Menéndez, de Vox, incidió en las "desavenencias de Sanz" con el Gobierno asturiano, que "perjudican a Llanera".
