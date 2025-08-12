Carreño celebra su estreno en la FIDMA

"Estamos muy contentos de que Carreño tenga su stand propio", con estas palabras destacó el alcalde de Carreño, Ángel García, el estreno del concejo como expositor en l a Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Y es que ayer se celebró el día del concejo carreñero en FIDMA, motivo por el cual gran parte de su equipo de gobierno visitó ayer el Recinto Ferial Luis Adaro. "Teníamos muchas ganas e ilusión de enseñar y exponer todo lo que Carreño tiene, y donde mejor que la FIDMA", aseguró el alcalde, quien quiso hacer hincapié en la nueva marca turística del concejo, llamada "Valles y Olas" presentada en la propia Feria: "Carreño quiere trabajar su imagen y todo el contenido que tiene, bien a nivel regional, pero también a nivel turístico", apuntó.

La comitiva hizo una visita completa, pasando por los pabellones del Banco Sabadell, Unicaja, la Fundación Masaveu, el Principado de Asturias y el de Gijón. Aunque por supuesto, el recorrido finalizó en el nuevo stand de Carreño, situado en el pabellón 4 del recinto. "Está gustando mucho el impacto de la marca, es fresca, fuerte, potente, y además va a durar mucho en el tiempo. Carreño está formado por cinco valles que se funden en las olas del mar", explicó García, quien recordó sus propias vivencias como visitante de la Feria: "Como todos los asturianos, que venimos participando ya de niños con nuestros padres, y que decir del bocata de calamares", bromeó. No obstante, el gobierno municipal no vino solo a Gijón, sino que varios miembros de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Carreño le acompañaron en el recorrido. "Estamos muy contentos de estar aquí hoy, sobre todo de tener un stand propio, que seguro dará a conocer a nuestro concejo y a Candás, que es un pueblin marinero que hay que visitar", aseguró emocionado Emilio García, presidente de la asociación. El alcalde se hizo una foto más informal con los vecinos de Carreño y firmó el libro de autoridades que guardan en su stand, todo ello amenizado con la Banda de Gaitas de Candás.