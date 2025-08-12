Los exalumnos de San Pedro de Teverga, de vuelta emotiva al aula
Unas cuarenta personas reviven sus recuerdos escolares en el centro fundado el siglo pasado
Abrazos, besos, alegría y hasta algunas lágrimas corrieron por la mejillas de quienes en su día estudiaron en el colegio San Pedro de Teverga y que se han vuelto a encontrar debajo del Texu centenario de Alfonso Camín en la localidad.
Ya habían transcurrido doce meses desde la última vez que se vieran para festejar, como todos años, el encuentro de los que formaron parte del alumnado del centro, fundado en la década de los años veinte de pasado siglo en lo que había sido un antiguo cenobio del siglo XVII adosado al templo románico.
Y allí mismo, camino de La Chabola comenzaron los recuerdos: "¿…Acuérdaste de aquella vez que nos pusieron a todos de rodillas en los corredores con los brazos en cruz y una pila de libros en cada mano? ¡…Home esu nun fue nada! ¿Y la castaña que me dio Don Melchor que casi me deja sordo? ¡Y la vez que nos pusimos todos en huelga porque querían expulsar a un compañero por propinarle un puñetazo al vigilante del salón de estudios! ¿Y aquella vez que encerramos en el retrete a Nora Fontanueva y a Graciano Ordiales tuvo que intervenir la Guardia Civil?", enumeraron en tromba los antiguos estudiantes. Tampoco faltaron odas, complacencias e ironías hacia algunos miembros del claustro de profesores.
Así pasaron el almuerzo las más de cuarenta personas que acudieron a la cita que se estableció hace once años a propuesta de quien fuera alcaldesa de Teverga, Amor Alvarez Ardura, y su marido Balbino Lana. El encuentro giró en torno a una comida exquisita, y como postre las tonadas del tenor Tevergano Juan Antonio Brañas, quien formara parte del cuarteto "Asturianía" del Centro Asturiano de Madrid.
Pronto se cumplirán cien años desde aquel dichoso día, lleno de luces y sabiduría, en que llegaron al concejo las humanidades y las ciencias para hacer de los jóvenes de la comarca abogados, maestros, enfermeras, arquitectos, ingenieros, economistas o generales de la Guardia Civil, junto a aquellos que no terminaron el Bachiller pero que tomaron buena nota de las enseñanzas recibidas.
