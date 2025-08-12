"El Prendes es una fábrica de sueños, y nos gusta ser el corazón del teatro costumbrista asturiano"

Esta noche, a las nueve, comienza el XXXV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA, en el Teatro Prendes. Será el grupo de teatro "Les Ayalgues de Carreño" quien suba al escenario con un estreno: "El Veloriu", de Laura Iglesia, y dirigida por Gemma de Luis. El director del Prendes es Alain Fernández, quien lleva años al frente de esta cita que contará con trece funciones consecutivas.

Este año el Salón celebra su XXXV Edición. ¿Hay novedades respecto al año anterior?

Habrá novedades desde el punto de vista técnico. Hemos renovado toda la instalación en sonido e iluminación para mejorar la calidad de las funciones. También mejorado el escenario e instalado incluso una mesa de control que nos permitirá modernizar las instalaciones. Son medidas que van a mejorar el trabajo de las propias compañías.

¿Cuál ha sido el mayor reto para celebrar esta nueva cita?

Este año, cuadrar las fechas los trece días consecutivos de funciones. Hemos tenido que hacer muchos cambios de fechas por compromisos de las propias compañías, ya que algunas tienen problemas de agenda porque estamos en agosto, hay vacaciones, ensayos y también otros compromisos. Debo agradecer a todos los grupos de teatro porque nos hayan facilitado tener la agenda disponible para el Salón. Son muchas, contamos con trece días y lamentablemente, a veces, tenemos que dejar a alguna fuera.

¿Qué le espera al público del Prendes durante estos trece días?

Se va a sorprender gratamente porque hay nuevos autores. Continúan muchos como José Ramón Oliva, que es un referente en el teatro costumbrista asturiano, pero hay nuevos autores que vienen incluso del teatro profesional como Laura Iglesia. Debo hacer mención a autores como Mayusa J. Banciella. Fernando Valle Campal, Carmen Campo Mier, Carmen López, Laura Camafreita, Pepín García o Rosa Ana Muñoz. Todos ellos siguen aportando y estrenando nuevas obras en el Prendes durante el Salón. Sin duda, serán trece días con muchas novedades porque contar con autores nuevos significa plantear un enfoque diferente. Será un Salón muy atractivo.

¿

Sigue esperando llenar el Teatro Prendes cada noche con el Salón?

Espero que se llene, un año más, gracias al Salón, e incluso superar cifras de años anteriores. Creo que se conseguirá. Estamos comprobando, desde el cambio de horario a las nueve de la noche, que el número de espectadores y franjas de edad de los espectadores han aumentado de una manera espectacular.

Ha sido un aumento progresivo en los últimos años.

Efectivamente. En la edición de 2024 se aumentó en un 40 por ciento el número de espectadores que se congregaban en el Salón antes de la pandemia. Eso también ha sido debido, en gran parte, a la difusión que hace cada día este periódico, con sus críticas, y también a la apuesta que hacemos en medios en los que incluimos las redes sociales. Estamos presentes porque alcanzamos también a un número mayor de gente y sobre todo les acercamos al teatro costumbrista asturiano destacando su importancia.

¿Crecen los abonados al Salón?

Hemos tenido un aumento de un 10 por ciento de abonados y eso significa que la gente que empieza a venir al Salón en ediciones anteriores, se engancha y prefieren abonarse para tener las butacas reservadas cada día. Hay que gente que empezó a venir a tres o cuatro funciones y progresivamente aumentaron sus visitas al Salón hasta que ahora ya son abonados. Es mejor: más cómodo y económico. Esto habla mucho de los espectadores.

Eligen la mejor función.

Así es. Los abonados son los únicos que pueden votar a la mejor función del Salón. En los últimos años coincide que aquella función que más éxito tiene de público es la que recibe, al final, el premio "Aurora" a la mejor función del Salón. También suele coincidir el respaldo del público con la crítica que se publica en LA NUEVA ESPAÑA. Eso significa que acertamos en la decisión de que sea el público abonado quien se encargue de votar este galardón popular.

¿Cómo ha sido la organización?

Desde hace tres años he instituido una cita anual, que coincide con un sábado de marzo y que denominamos "Los desayunos del teatro Prendes". Ahí se reúnen las compañías que se dedican al teatro costumbrista asturiano e intercambiamos opiniones. Hablamos de aspectos que hay que mejorar desde el punto de vista organizativo. De estos encuentros surgió, hace dos años, la idea de crear un nuevo premio "Aurora" a la mejor ambientación sonora. Este año hemos insistido en las mejoras técnicas acometidas y que seguro que mejorarán las funciones. Queremos que el Prendes siga siendo una fábrica de sueños, y nos gusta ser el corazón de teatro costumbrista asturiano.

¿Participan activamente las compañías en este encuentro?

Sí. Las compañías aportan muchas ideas y este año han valorado las mejoras técnicas con las que seguiremos, en función del presupuesto. Es un encuentro donde ponemos en común nuestras valoraciones. Destacan la repercusión que tiene la publicación en este periódico de la crítica diaria, ya que significa mucho para las compañías. Se sienten valoradas y consideradas. En cierto sentido esto explica que haya grupos nuevos en el Salón como el Grupo de Teatro "El Ferreru", de Gozón.

La relación entre compañías es muy fluida.

Mantenemos unas relaciones humanas fundamentales en el mundo de la cultura. Los que programan, organizan y representan las funciones se reúnen y hablan de todos estos aspectos. Eso siempre suma y es bueno. Consolida y crea un núcleo duro cada vez más latente. Además, estamos muy satisfechos de que el teatro costumbrista asturiano vaya a ser declarado Bien de Interés Cultural.

¿Sigue siendo una responsabilidad estrenar en el Salón?

Es una gran responsabilidad por la repercusión que tienen sus actuaciones y que publica este periódico. Quieren afrontar ese reto porque entienden que esa función en el Prendes será el punto de partida para que esa obra tenga una buena gira por toda Asturias. Considero que el Prendes es al teatro costumbrista como Hollywood es al mundo del cine. Estar en el Prendes es estar en el epicentro del teatro costumbrista asturiano durante este Salón. Que haya estrenos es un atractivo más para el público. Hay que agradecer a las compañías que se animen a seguir estrenando aquí.

¿Se reúnen durante el Salón las mejores compañías?

En el Salón están las mejores, pero son trece días y hay otras que no pueden estar y participan en otros momentos, como en los citados encuentros. Este Salón es cita obligada no sólo para las que actúan y quieren ver a sus compañeros de profesión, sino también para otros grupos que no actúan ese año y quieren apoyar y disfrutar de cada propuesta teatral. Lo muy positivo es que al final de la función van a saludarse y comentan la obra que acaban de ver. El Prendes se transforma en una cita socioteatral para todos los que forman parte del teatro costumbrista asturiano. Somos un referente porque somos su casa y el corazón del teatro costumbrista asturiano. Es por lo que trabajamos.

n