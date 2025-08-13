Candás, capital del teatro más asturiano: 13 piezas, 8 estrenos

El XXXV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA dio comienzo ayer en el Teatro Prendes y acoge esta noche, a partir de las nueve, su segunda función. En este caso le toca el turno al grupo de teatro "El Hórreo", de Luarca (Valdés) que estrenará la obra "Porque lo digo yo". Con texto de Mayusa J. Banciella está dirigida por Chusa Juarros quien además protagoniza junto a Juanjo Alonso Tresguerres y Josefina Lombán, entre el resto del reparto.

Serán trece las obras que se darán cita en el Teatro Prendes de Candás durante este Salón que se extenderá hasta el domingo, 24 de agosto. Trece días consecutivos con ocho estrenos absolutos.

Mañana jueves le toca el turno al grupo de teatro "Padre Coll", de La Felguera (Langreo) que pondrá en escena "Al final de la caleya too llega", de Fernando Valle Campal.

El viernes, el Prendes acoge el estreno de la compañía "Carmen López" que representará "Tratu o trucu", escrita, dirigida e protagonizada por la propia Carmen López.

El sábado actuará la Compañía Asturiana de Comedias, de Gijón con tres sainetes, de Arsenio González y Antón de la Braña y el domingo, día 17, será el grupo de teatro "Santa Bárbara", de Llaranes (Avilés) quien estrene una obra de Carmen Campo Mier: "Camín de Santiago".

El lunes, 18 de agosto, el teatro Prendes acogerá otro de los estrenos del Salón. Será el que representará el grupo "Puente Arriba", de Nava. Será la obra "La consulta de los llíos", escrita por José Ramón Oliva. Al día siguiente, martes día 19, el grupo "Selena", de Soto del Barco también estrenará en Candás la obra "Chao amore o adiós babayo", de Laura Camafreita Beato.

El miércoles, 20 de agosto, el Salón recibe a una nueva compañía teatral. Es la primera vez que actuará el grupo de teatro "El Ferrero", de Gozón y lo harán con la obra "Superpín", de José Ramón Oliva. Al día siguiente será el turno del grupo cultural "Xana", de Perlora (Carreño) con una obra de estreno: "Del carbayu no nos moverán", escrita y dirigida por Rosa Ana Muñoz Cayado.

El viernes, 22 de agosto, la compañía "Rosario Trabanco", de Lisardo Suárez y Elisa Álvarez estrenarán la obra "Conceyu familiar", también escrita por José Ramón Oliva. El sábado 23, le llegará el turno a una de las compañías que ha conseguido el lleno absoluto en sus últimas ediciones del Salón. Se trata del grupo "Valdesoto", de Siero que pondrá en escena "Al loro". Será un estreno con esta nueva obra de Pepín García.

Las funciones del salón finalizarán el domingo, día 24 de agusto, con la obra "La maxa de la primer vez" y que pondrá en escena el grupo de teatro "Carbayín", también de Siero y que dirige José Ramón Oliva, autor que firma cuatro obras en este XXXV Salón.

Después se reunirá el jurado para determinar quiénes serán las personas aspirantes a los premios "Aurora Sánchez" después de ver estas trece funciones. Habrá un encuentro de nominados y el viernes, día 29, tendrá lugar la Gala de los premios "Aurora", una función escrita por Alain Fernández, director del Teatro Prendes y que este año lleva por título "Doctor en a (gala)" que es un guiño a la serie "Doctor en Alaska". "Quiero que sea una reivindicación al papel de los médicos en la aldea y a la importancia de la sanidad pública en las zonas rurales", explica Alain Fernández también es médico y que advierte que "poco más puedo adelantar porque tengo el guion en la cabeza y quiénes van a participar, que serán los premiados y nominados en la edición anterior". El director del Teatro Prendes creyó importante "destacar este año el papel de estos médicos como lo fue mi padre, José Manuel Fernández Díaz, que inició su trabajo como médico de cabecera en Tuilla y después en Candás y fue el único médico de cabecera de la ciudad residencial de Perlora". También homenajea en la obra a su tío, Benito Fernández Díaz que fue médico durante muchos años en Boal y luego acabó su profesión en Oviedo. "No tengo duda de que la enseñanza y la medicina tienen que ser públicas y hay que reivindicarlas y sobre todo en la España despoblada. Hay que mantener nuestras aldeas repobladas y con vida", apostilló Fernández.

El Teatro Prendes de Candás espera un éxito de público en los trece días de funciones y desde mañana LA NUEVA ESPAÑA publicará la crítica de la obra representada la noche anterior. La sonrisa del autor Arsenio González, fallecido en 2017, seguirá siendo la imagen de Salón que lucirá en el Teatro Prendes. Un espacio que "se transforma en una cita socio teatral ineludible para todos aquellos que forman parte del teatro costumbrista asturiano", según destaca Alain Fernández. "Somos un referente porque somos su casa y el corazón del teatro costumbrista asturiano", añade. n