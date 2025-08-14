La ermita de Alba, en Quirós, estrena la renovación de sus cruces de madera

La devoción y la fe moverán hoy a cientos de fieles que acudirán a venerar a las dos imágenes marianas del concejo, la Virgen de Alba, patrona del municipio y declarada Fiesta de interés turístico nacional, y la Virgen de Trobaniello con sus devotos del sur del concejo. Los que acudan a la ermita de Alba, además, se toparán con una novedad gracias a la colaboración desinteresada de varios vecinos.

En el entorno de dicha ermita hay tres cruces negras que simbolizan el Calvario y que dominan desde las alturas casi todo Quirós. Las condiciones climatológicas (la capilla está situada a unos 1.100 metros de altitud) y la caducidad de su madera hacen que cada cierto tiempo sea preciso reparar o cambiar dichas cruces. Hace una década los vecinos de Salceo procedieron a la renovación de alguna de ellas. En esta ocasión fue la cruz de mayor envergadura, la central, la de Jesucristo, la que fue preciso sustituir.

Para esta labor, y de forma totalmente altruista y desinteresada se prestaron tres hermanos del pueblo de San Melchor, Cortes, para realizar los trabajos: Jamín, Fernando y Manuel Álvarez, quienes provistos de herramientas, madera de castaño y con fe de sobra realizaron la renovación.

Esta no es la única contribución desprendida que realizan. El año pasado, en el Santuario del único santo asturiano, construyeron la portilla de entrada al campo de la iglesia, cambiaron de lugar una fuente y colocaron unos asientos elaborados con un árbol, un fresno, situado al lado del templo.

El origen de las tres cruces de Alba esta adornado de una vieja historia de finales del siglo XIX o principios del XX. Se cuenta que un grupo de jóvenes seminaristas se acercaron hasta la ermita de Alba a rezar y pasar el día, todavía se pueden ver las ruinas de la casa de las novenas que funcionaba como lugar de recogimiento. De un modo fortuito y desgraciado uno de los jóvenes perdió un ojo por la acción de un compañero. El padre del herido exigió al padre del joven culpable que debía instalar una cruz como desagravio. El interpelado no colocó una, sino tres cruces que desde ese momento han sido una imagen icónica del lugar. Cualquiera que suba a Alba debe sacarse una foto en ese lugar, pues detrás se encuentra el valle quirosano y las montañas que le rodean. Un paisaje espectacular cuando el tiempo lo permite.

Misa y procesión

Los cientos de romeros que acudirán hoy hasta Alba podrán ver la representación del Calvario en su esplendor. La misa será a las 12.30 horas, con una procesión hasta el lugar donde se ubican las cruces, recién pintadas también para la ocasión. Después se oficiará la misa campestre en el exterior del templo con el grupo de gaitas El Teixo, Manolo Quirós y el Coro Santiaguín. La fiesta seguirá con una verbena amenizada por Berto y el DJ Adri Puente. El viernes se repartirá cordero a la estaca y a las cinco habrá una carrera de cintas a caballo, tradición muy arraigada en este evento. A partir de las seis, el DJ Jairo Ortal pondrá la música a la segunda verbena.

En el otro extremo del concejo, los vecinos de los pueblos del sur rendirán tributo a la Virgen de Trobaniello, en las alturas del puerto Ventana. Vecinos de Babia y de Teverga también se acercan en recuerdo de antiguas relaciones de vecindad. En una pequeña ermita, a las 13.30 horas tendrá lugar la procesión y misa. Después los asistentes disfrutaran de una comida campestre en las inmediaciones.