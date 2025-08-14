Los mayores de Candás tendrán un espacio de tertulia radiofónica: esta es la iniciativa de del escritor luanquín Nacho Artime

El escritor, periodista y pionero del teatro musical en España, el luaquín Nacho Artime, organizará en el Centro de Apoyo a la Dependencia (CAD) de Candás un espacio radiofónico de tertulia, encuentro y debate que estará protagonizado por las personas mayores del centro de día de la localidad.

En él conversarán con mayores de otros centros y con personas expertas en áreas como la cultura, la memoria histórica, la música y la participación ciudadana, generando un espacio de intercambio intergeneracional y de aprendizaje mutuo.

Para su difusión se contará con la colaboración de la Asociación Cultural 'El Gaxarte' que impulsa diversas actividades culturales de naturaleza asturiana con una radio propia (Onda Peñes) a través de la cuál emitirán los contenidos que elaboren en ducha tertulia.

El objetivo es el de dar voz a sus vivencias, recuerdos y opiniones, fomentando su participación social y reforzando su papel activo como ciudadanía plena, tal y como promueve el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP) y las recomendaciones de la OMS sobre envejecimiento activo .

Actualmente, Artime reside en Albandi, en un recurso gestionado por el Grupo Instituto Gerontológico Asturias, entidad que impulsa proyectos innovadores para mejorar la calidad de vida de personas mayores y con diversidad funcional. Desde el Grupo se coordinarán con el equipo de profesionales de FASAD para ultimar las necesidades de esta nueva actividad intercentros, asegurando que la metodología respete los intereses, ritmos y capacidades de cada participante, y que cada persona se sienta protagonista de su propia historia.

La iniciativa surgió de una visita reciente de Artime al Centro de Apoyo a la Dependencia (CAD) de Candás para participar como invitado en el programa “Diversidad en Onda” . Durante la entrevista, conducida por Rosi, Lucas e Iván, usuarios del centro de apoyo a la integración de Candás, el comunicador asturiano compartió recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre su vida en el periodismo, la radio y el teatro musical, así como experiencias junto a grandes artistas como Camilo Sesto, Rocío Jurado, Raphael o Serrat. En el programa pariticiparon usuarios y usuarias del centro de apoyo a la integración y mayores que acuden al Centro de día, y de ahí la idea de crear su propio espacio de tertulia.

Con esta nueva colaboración, el CAD de Candás y San Pancracio reafirman su compromiso con la creatividad, la inclusión y la participación social, fortaleciendo una sociedad más diversa y cohesionada .