"El veloriu": Un velatorio sobre los sueños no cumplidos

Son la demostración de que unidas, con el teatro como nexo, representan un ejemplo de superación y de empeño por potenciar la cultura. Se trata de "Les Ayalgues de Carreño" que abrieron el pasado martes, en el Teatro Prendes, el XXXV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA.

La compañía estrenó "El veloriu", una obra escrita por Laura Iglesia, dramaturga y directora con una dilatada experiencia en el teatro profesional. De la dirección se encarga, desde hace años, Gemma de Luis, también con años de experiencia en el mundo teatral asturiano y que consigue darle entidad y fortaleza al trabajo de las diez intérpretes del grupo.

La comedia parte del encuentro de un grupo de amigas en el velatorio de otra compañera, Puri, fallecida repentinamente mientras jugaba al parchís en la habitual distracción y entretenimiento diario del que disfrutan ya jubiladas.

El acompañamiento sonoro y la sobria puesta en escena consigue ofrecer un buen arranque a la obra salpicada con golpes de humor y enredo entre las protagonistas. Precisamente, Gemma de Luis quiso agradecer el trabajo de escenografía del que, por vez primera, se hizo cargo Julián Rapp, presente en el patio de butacas y que recibió un gran aplauso.

Un momento de la representación de "El veloriu". / G. B.

La primera escena de la obra se centra en el recuerdo de la amiga fallecida y las críticas no faltan hacia la sobrina ausente de la que presumen que será quien reciba la acaudalada herencia de Puri. Entre comentarios, reproches y lamentos todas coinciden en señalar lo importante que es cumplir los sueños antes de morir porque "la vida es un suspiro". Recuerdan que la propia Puri pasó la vida trabajando con la ilusión de viajar a Andalucía sin poder lograrlo.

En otra escena las diez amigas se lanzan a confesar sus sueños lo que no dejará indiferente a ninguna por la extravagancia que hay en cada uno. Hay quien confiesa querer viajar a Viena para asistir al concierto de Año Nuevo y otra aspira a cursar un Máster para abrir una asesoría. Maripi, que interpreta una solvente Cheres Quintín, se lanza a confesar que su sueño es descansar en un balneario de lujo en compañía masculina "para sentirse fuerte y feliz". E insiste en una idea: "No es una previsión sino una decisión", algo en lo que coinciden todas. Otra quiere conocer al Papa en Roma y, de paso, intimar con un cura italiano para poder casarse y Emilia García interpreta a Fina cuyo deseo es ser actriz y protagonizar películas del oeste como una pistolera experimentada. Otra sorprende con sus ganas de tener moto y tatuajes, también hay quien desea viajar a Baleares para recorrer cada pista de baile y quien confiesa que su sueño es tener novia y un descapotable.

Los sueños se mantienen por poco tiempo por sus escasos recursos económicos pero la herencia de Puri les hace recurrir a la astucia. Lo que no esperan es que el poder de la amistad les regalará una gran lección.

Otro momento de la representación de "El veloriu" / G. B.

"Les Ayalgues" vuelven a incorporar en su obra una proyección audiovisual donde, en esta ocasión, escenifica los sueños hechos realidad. Consigue ser uno de los grandes momentos de la obra que arrancó el aplauso y las risas del público.

Entusiasmo, ilusión y mucha entrega es lo que regala esta compañía, con nuevas incorporaciones, además de las veteranas. La obra fue dedicaba a la memoria de Enka y a la que recordaron con mucha emoción. El público también les regaló un sonoro aplauso lleno de reconocimiento.

Esta noche el Teatro Prendes acoge la obra "Al final de la caleya too llega", de Fernando Valle Campal y puesta en escena por el grupo de teatro "Padre Coll", de La Felguera (Langreo), otra de las compañías fundamentales del Salón.

El grupo no pudo participar en la edición del pasado año, por circunstancias sobrevenidas y el público espera la comedia divertida a la que nos tiene acostumbrados. El autor actúa también junto a otros intérpretes como Juanjo Navarrete, Elisa Menéndez, Miguel Ángel Peinado y Rosa Cruceiro, entre otros.