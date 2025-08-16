La enfermedad, los cuidados y la atención a las personas mayores son el marco de la última obra teatral del grupo "Padre Coll", de La Felguera (Langreo), que representaron el jueves "Al final de la caleya too llega" en el XXXV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA. La obra se iba a estrenar en la edición del pasado año, pero circunstancias personales sobrevenidas impidieron a la compañía actuar en el Salón de 2024. Su regreso fue muy esperado por el público y el grupo no defraudó.

Los actores del grupo «Padre Coll», sobre las tablas del teatro Prendes, durante la representación de «Al final de la caleya too llega».

No es la primera vez que la compañía de La Felguera aborda en sus propuestas teatrales temas sociales que plantean a través de tramas a las que tampoco le falta el humor. En 2023, por ejemplo, representaron en el Prendes la obra "Vaya matu que monté", con una crítica al machismo en el ámbito familiar. El texto de la nueva obra lo vuelve a firmar Fernando Valle Campal, que también asume uno de los papeles protagonistas.

Risas y emoción "al final de la caleya"

La trama de "Al final de la caleya too llega" tiene lugar en una residencia que acoge a personas mayores, con algún tipo de enfermedad o problemas mentales. Los responsables y trabajadores tratan de minimizar los problemas habituales, aunque la llegada de un nuevo paciente trastoca la vida cotidiana de todos ellos.

El papel que más sorprendió fue el de Pepín, interpretado por Quillo Coto, como el paciente recién llegado a la residencia y que poco después descubrimos que padece un trastorno disociativo de la personalidad. Coto borda el trabajo como la persona que está bajo el control de dos identidades distintas de forma alternativa. En este caso asume la personalidad de dos hermanos con patrones de habla, de temperamento y de comportamiento diferentes de los que se le asociaron cuando llegó a la residencia.

Juanjo Navarrete asume la dirección de la obra y protagoniza con altura su papel de cuidador de los pacientes, aunque su afición por la bebida ponga en peligro su trabajo. Su escena con la dueña de la residencia, en la que se hacen pasar por una pareja de gitanos fue sobresaliente. Navarrete borda este papel tan distinto al que asume, también con maestría, en el resto de la obra.

La pareja de intérpretes con mayor química en el escenario fue la que interpretaron Elisa Menéndez y Fernando Valle Campal. Las cómicas conversaciones sobre sus dolencias y sus intenciones de iniciar una relación, entre ellos, regalan los mejores momentos de humor de la obra. Elisa Menéndez tiene un don para la comedia y resulta tan natural su actuación como impecable para conseguir la complicidad con el público. Valle Campal le da la réplica perfecta y mantiene el nivel durante toda la representación.

La obra cuenta también la historia de una mujer con alzhéimer interpretada por Isabel Garrido a la que visita su marido, que empatiza y trata de paliar los problemas de la enfermedad y a la que da vida Miguel Ángel Peinado. Es lo más emotivo de la obra y ambos intérpretes ofrecen un trabajo dramático sobresaliente.

Con decorados, iluminación y espacio sonoro de Geli Fernández, la compañía "Padre Coll" recibió el aplauso del público y el grupo agradeció el respaldo que obtuvo en el Prendes, un año más.

El Salón continúa esta noche, a las nueve, con la actuación de la Compañía Asturiana de Comedias que pondrá en escena tres sainetes. Por un lado representarán "Los figos de San Miguel" y "La declaración", de Arsenio González y también "Pitición de mano", de Antón de la Braña. Intervendrán Lluis Antón González, Norberto Sánchez, Mar Buelga, Armando Felgueroso, Marta Casas, María Pallarés, Carmen Castillo, Bibiana Vega y Berta Suárez.