El "trucu" del éxito está en el triángulo

Una pieza teatral que se sustenta en una de las tramas típicas del costumbrismo asturiano sobre el triángulo amoroso formado por una joven y un pretendiente enamorado de ésta. Junto a ellos una antagonista, la madre de ella, que impide que la pareja sea feliz. Y todo por cuestiones de dinero ya que él no tiene la posición económica que la madre de la novia pretende para su hija. El desarrollo de la acción se encamina hacia el fracaso de la antagonista y la felicidad de la pareja.

Es el planteamiento de la nueva obra de la compañía de Carmen López, de La Felguera (Langreo), que bajo el título "Tratu o trucu" estrenó el viernes en el XXXV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA.

Son personajes con intención cómica en una trama teatral tomada de la vida popular con un retrato amable de las costumbres tradicionales. Carmen López es la protagonista de esta historia e interpreta a Telva, una madre que tratará de evitar que su hija Mina se case con un joven del que está enamorada por no tener el dinero.

López introduce la trama con monólogos con tintes de humor y la trama avanza con la incorporación del resto de personajes que están sometidos al carácter de ella. La actriz, expresiva y enérgica, pivota la obra desde el inicio al final.

Quillo Coto sorprende con un doble personaje en esta nueva comedia. Interpreta al criado de Telva representando al característico rol de hombre con pocas ganas de trabajar en la casería, bonachón, empático con la buena gente y glotón porque siempre está pensando en comer. Sin caer en la caricatura, Coto representa todos estos matices del personaje. Además, el actor interpreta al padre del novio y antiguo pretendiente de Telva. Será quién provoque el cambio de parecer de la mujer sobre el futuro de su hija y también sobre el suyo propio.

En la obra interviene Pilar Fernández, que interpreta a la desdichada hija de Telva, Roberto Soriano, que encarna el papel de novio, y la joven Carlota Caldevilla, que, a pesar de su edad, acertó en las escenas que mantuvo con el personaje de Mina.

Como análisis de la trama, que ya hemos visto en otras obras del costumbrismo asturiano, los protagonistas proceden del mundo rural y se enfrentan a rivales de mayor nivel económico como en el caso de Telva que representa la ambición, la hipocresía y el egoísmo.

El daño causado en la joven pareja enamorada se esfuma tras la intervención de otro personaje, en este caso el padre del novio, que representa la moral correcta. Por supuesto, el dinero y el cambio de posición económica será clave para un cambio de parecer.

Por otro lado, hay que destacar la música, baile y canciones que incluso interpretaron en vivo Carmen López y Quillo Coto, contextualizando la acción de esta obra. La gaita y el tambor al son de la jota de Leitariegos arrancó más de un aplauso del público.

El Salón continúa esta noche, a las nueve, con un nuevo estreno. Se trata de "Camín de Santiago", de Carmen Campo Mier a cargo del grupo de teatro "Santa Bárbara", de Llaranes (Avilés). Esta obra en asturiano, que mezcla comedia y crítica social, se desarrolla en un pequeño pueblo en el que está a punto de cambiar con las expectativas que genera la inauguración de un albergue de peregrinos. Mina y Ramón, un matrimonio emprendedor, ven la oportunidad de progresar y dejar atrás el trabajo duro del campo. Mientras los vecinos lo celebran con ilusión, la llegadas de dos jóvenes misteriosas que buscan refugio lo complicará todo.

Luis Barrera y Diana Suárez son los protagonistas de "Camín de Santiago" que cuenta con un amplio elenco con la propia Carmen Campo, entre otros. La compañía "Santa Bárbara" recibió el pasado año premio "Aurora" al mejor maquillaje y vestuario por su anterior trabajo, "Esperote nel puertu".