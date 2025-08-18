El abogado Jacinto Insunza, pregonero de las fiestas de Pravia

El abogado praviano Jacinto Insunza Dahlander será el encargado de pronunciar este año el pregón de las fiestas del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Valle del Pravia.

El letrado, afincado en Madrid, inaugurará las celebraciones en el salón de plenos del Consistorio el 5 de septiembre a las 20.00 horas.

El gobierno local ha destacado del pregonero que "más allá de su meritoria trayectoria profesional, hablamos de una persona que pregona su amor a Pravia allá por donde va, especialmente en Madrid, donde cada vez que tiene oportunidad destaca las bondades de nuestro municipio". Insunza es "un enamorado de Pravia y un embajador ejemplar de nuestro municipio en la capital de España", afirman el equipo de gobierno. n

En el año 2023 Jacinto fue nombrado Asturiano Predilecto por el Centro Asturiano de Madrid, ocasión en la que una vez más aprovechó para presumir de su querida Pravia. Ahora, dos años después de este nombramiento, será reconocido por sus vecinos, en su Pravia del alma como pregonero.

En la presentación del pregón celebrada ayer Insunza quiso destacar su recuerdo de las Fiestas del Cristo de los años 60 y 70, a sus padres Fina y Jacinto, a sus hermanos Dolores, Nacho, Gema y Rocío en un Pravia "en el que se vivía la lucha del Praviano por subir a segunda división y un Club Los Cuervos que lo ganaban todo". Rememoró también a las familias con amigos de su edad "como los Urbón, los Areces, los Cano Sanz o los Meana", y especialme a "José Urbón, Pilis “El Piragüista”, Arcadín, Pepe “el Bombillo”, Pepe “El Cadeno”, Ignacio Fullaondo, Luisito, Jáñez, Juanjo “el de Lulín”, Andrés Veloso “Godina” o Romero" entre otros, además de Teté Urbón y María Jesús Iturrate "que fueron extraordinarias con su hermana Dolores". Y finalmente, al Cristo en el que se comprometió con Clara a llevar a una vida juntos y que le hizo padre de Eloy, que es Ingeniero Industrial y de Gloria que es Técnico Superior de Hostelería y está a punto de terminar Farmacia.

El programa de las fiestas, así como el cartel de las mismas, se dará a conocer el próximo sábado en el Festival de la Huerta.