El sainete, ejercicio de gracia y socarronería

La Compañía Asturiana de Comedias volvió a sus orígenes para actuar en el XXXV Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA. Y lo hizo con la puesta en escena de tres sainetes que representó el grupo hace treinta y cinco años, cuando fue recuperado por Eladio Sánchez en 1986.

Dos de los tres sainetes interpretados el sábado en el Prendes fueron escritos por Arsenio González, imagen del Salón candasín. González fue un actor y autor que escribió textos que forman parte del patrimonio dramático asturiano. Firmó una decena entre obras de teatro costumbrista en tres actos y sainetes. La Academia de la Llingua publicó en 1997 en su colección "Mázcara" el volumen "Tres comedies" que recoge tres obras de Arsenio González: "El boleru de Chano", "La Declaración" y "Los figos de San Miguel". Estas dos últimas fueron las elegidas por la Compañía Asturiana de Comedias para representar este año en Candás junto a "Pitición de mano", de Manuel Antonio Arias, conocido como Antón de la Braña.

La Compañía recuerda cómo presentaba estos sainetes el propio Eladio Sánchez, destacando que el teatro "como exponente de usos y costumbres se manifiesta con acentos peculiares de gentes y pueblos". Estos tres sainetes son "la muestra inconfundible del carácter asturiano". "La gracia, la socarronería y dulzura de los sus tipos y situaciones sólo los podremos ver en este teatro popular asturiano", valoraba el entrañable director de la Compañía Asturiana de Comedias.

Más de tres décadas después el centenario grupo de teatro gijonés volvió a demostrar que son imprescindibles a la hora de poner en escena a los clásicos del costumbrismo asturiano.

La Compañía cuenta con intérpretes con una autoridad sobre el escenario sobradamente demostrada. Lluis Antón González, Norberto Sánchez y Armando Felgueroso bordan sus trabajos en los tres sainetes en los que actúan. Pero el resto del reparto, incluidas las recientes incorporaciones, mantienen el nivel con gran solvencia. Marta Casas y Carmen Castillo son dos actrices impecables que hacen grandes sus papeles y fue una alegría ver, de nuevo, a Mar Buelga con la entrega a la que nos tenía acostumbrados. Tampoco hay que olvidar a María Pallarés, Bibiana Vega y Carmen Castillo que interpretaron sus papeles gran soltura.

Lluis Antón González es quien se encarga de narrar "Los figos de san Miguel·" y lo hace como el gran actor profesional que es ganándose el respeto de todo el público. Su talento: hacer despertar el interés del público por la historia, con un gran manejo del texto y un impecable estilo. De los personajes de este sainete destaca Norberto Sánchez, que interpreta a Fidel, el joven que se dispone a vigilar la higuera para descubrir quién le roba los frutos del árbol cada mañana. Es posible que Norberto Sánchez tenga uno de los estilos más personales del teatro costumbrista y que ha ido perfeccionando con el paso de los años. Interpreta a personajes que no son totalmente realistas y pone un énfasis que convierte la exageración en un componente del carácter de sus papeles. Salvando todas las distancias es lo que hace Fernando Fernán Gómez en el papel que interpreta en "Viaje a ninguna parte".

Otro actor con personalidad y muy característico de la compañía es Armando Felgueroso. Su entrada en el escenario ya alerta al público que asistiremos a una gran escena cómica y nunca defrauda.

Un acierto que la Compañía empezara y terminara con sendos sainetes de Arsenio González. Más que un homenaje es la garantía de acertar con un texto inconfundible de un autor imprescindible.

El Salón continúa esta noche, a las nueve, con un nuevo estreno. Se trata de "La consulta de los líos", escrita por José Ramón Oliva y que pondrá en escena el grupo de teatro "Puente Arriba", de Nava. David Prieto, Pablo Martínez y Pepa Ortega protagonizan esta obra junto a un amplio reparto. La compañía "Puente Arriba" recibió el pasado año tres premios "Aurora" como mejor función del Salón elegida por el público, mejor actriz protagonista que se llevó Pepa Ortega y mejor actriz de reparto para Elisabeth Campo.