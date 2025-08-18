Sariego honra a San Pedrín en asturiano y en la cueva: "Estos últimos años ha habido un relevo generacional

"En el nombre del Padre, del Fíu y del Espiritu Santu". La misa de San Pedrín de la Cueva, en Narzana (Sariego), tiene varias peculiaridades. La más singular, que se celebra en una cueva natural, un espacio que se convierte en iglesia cada año con motivo de las fiestas patronales. Otra de ellas es que se oficia en asturiano, y a ello se aplicó el párroco Roberto Mata ante cientos de fieles. Ataviado con una túnica roja, flanqueado por el santo y acompañado del Coro Santiaguín de Langreo y de la Banda de Gaites Llariegu, celebró una de las ceremonias más singulares de Asturias entre las paredes de la gruta.

Marcos Chamorro, Marco Cifuentes, Marcos García, Miguel Bastián, Pablo Fuente y Saúl Bastián, alcalde de Sariego. | / N. B.

Antes de la misa tuvo lugar la tradicional "Baxá del Santu", desde la capilla en la que se guarda la imagen durante todo el año hasta la cueva. Marcos Chamorro, Marco Cifuentes, Miguel Bastián y Pablo Fuente se encargaron de trasladarlo por un camino sinuoso y angosto. La cuadrilla, que la pasada edición estuvo formada por mujeres, lideró a una gran multitud hacia el lugar de ceremonia. "Espero no resbalar este año, que con esa caleya tan pequeña…", comentaba Marco Cifuentes en pleno esfuerzo.

Los portadores del santo, durante la «Baxá». / N. B.

Se trata esta de una celebración con 51 años de historia, lo que hace que para el concejo sea una "fiesta muy emotiva", apuntaba el alcalde del Sariego, Saúl Bastián, muy contento porque "estos últimos años ha habido un relevo generacional de gente joven, así que tenemos el futuro asegurado". Además, actividades como la 50ª edición del campeonato internacional de motocross de hoy lunes ayuda a que venga gente "de todo el norte de España o de Madrid".

Susana Menéndez, Martina Díaz y Paula Prado / N. B.

Los artífices de esta fiesta de Interés Turístico Regional son los miembros de la sociedad de festejos. Su presidente, Marcos García, destaca el esfuerzo de todos sus integrantes: "Cada año intentamos mejorar poco a poco, algo que cuesta, pero lo conseguimos arrimando todos el hombro". Además, añade que "la fiesta va creciendo", aún con el día grande pendiente para este martes con el desfile de Carrozas.

El párroco Roberto Mata, oficiando la ceremonia / N. B.

Para cerrar los actos religiosos, el párroco llamó a festejar con fervor. "¡Puxa San Pedrín!, más alto, que se note que hay fe, no sólo folixa".