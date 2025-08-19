La capacidad enérgica de Carmen Campo Mier para montar una función teatral al año con la frescura y su sello tan personal hace de su compañía "Santa Bárbara", una de las más esperadas en el Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA. El grupo ha tenido en los últimos años algún cambio en el elenco interpretativo, pero sigue manteniendo su esencia gracias a piezas clave como Luis Barrera, Diana Suárez y la propia Carmen Campo.

El pasado domingo la compañía de Llaranes (Avilés) estrenó "Camín de Santiago", escrita y dirigida por Campo Mier. La obra, en asturiano, combina comedia con crítica social. La trama comienza con la inauguración de "El rincón del andariegu", un albergue para peregrinos y a la que asisten autoridades como la alcaldesa quien se toma el cargo con demasiada libertad y beneficio propio.

Celos, mentiras y un albergue de peregrinos

Mina y Ramón, es un matrimonio con espíritu emprendedor, aunque realmente es ella, quien toma la iniciativa de abrir el nuevo establecimiento mientras él acepta la idea con pocas expectativas de éxito. La pareja ve, en el proyecto, la oportunidad de progresar y dejar atrás el duro trabajo en el campo. De ahí que Ramón decidiera vender la casería para acondicionar y equipar el albergue al que solo le faltan los peregrinos por llegar. Cuentan con el apoyo de la alcaldesa, prima de Mina y no dudan en promocionarse por redes sociales gracias a la ayuda del sobrino de Ramón quien, además, no deja de tirar los tejos a la dueña del albergue.

La llegada de dos misteriosas chicas, que están huidas y se esconden en el albergue, tiene en vilo a todos. A "El rincón del andariegu" se van hospedando peregrinos, algunos extranjeros, que acabarán de poner orden en la incertidumbre. Y esto mientras la alcaldesa y el cura consiguen cerrar tratos para negocios económicamente favorables. Conflictos familiares, celos, mentiras y malas intenciones se suceden en esta historia bien trazada por varios cuadros y escenas.

El contraste entre la tradición y la modernidad, entre la vida rural y el turismo emergente se dan cita en esta comedia que gustó y entretuvo a un público que no dejó de reír y aplaudir en toda la función.

Diana Suárez y Luis Barrera interpretan al matrimonio que impulsa el albergue de peregrinos. La naturalidad y dominio de Suárez en el escenario permiten construir a un personaje con todos los matices que Campo Mier le da en el texto. Suárez es alegría y luz en los papeles que asume y Luis Barrera le da la réplica perfecta. Tiene un estilo propio, con grandes dosis de humor y toques muy característicos que le permiten conectar con el público. Destacada también estuvo la interpretación de Inés Avello, en el papel de alcaldesa con firmeza y seguridad sobre el escenario.

Celos, mentiras y un albergue de peregrinos

La parte musical es uno de los componentes característicos de la compañía "Santa Bárbara" y el público acompañó, con palmas, algunos de los temas como la canción italiana que interpretó en vivo un solvente Javier Valle, uno de los peregrinos del albergue. Carmen Campo y Nieves Valle se llevaron también la complicidad del público interpretando a dos mujeres que pierden una apuesta, deben hacer el Camino de Santiago y hacen escala en el albergue. Además, en este caso hicieron mención al mundo asociativo de las mujeres de Llaranes, localidad de donde procede la compañía.

Con una escenografía cuidada y un cambio de vestuario durante toda la representación, el grupo de teatro "Santa Bárbara" recibió la ovación del público sin olvidarse del baile final que protagonizó todo el elenco para despedirse.

El Salón continúa esta noche, a las nueve, con el estreno de "Ciao amore o adiós babayu", de Laura Camafreita Beato y que pondrá en escena el grupo de teatro "Selena", de Soto del Barco. Bego Vélez García y Josefina Cuerco protagonizan esta comedia con un amplio reparto con Maku Pazos, entre otros, que recibió en 2023 el premio "Aurora" a la mejor actriz de reparto. La trama la protagoniza una mujer que tras veinticinco años monótonos de matrimonio se le avecinan cambios inesperados.